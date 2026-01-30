Dritto e Rovescio, Cacciari umiliato da questa signora: "Vivi sulla Luna?"

Dove vive Tommaso Cacciari? Se lo chiede una signora di Rogoredo, Milano, in collegamento con Dritto e Rovescio. Nella puntata in onda giovedì 29 gennaio su Rete 4 si parla dell'agente di polizia del commissariato Mecenate che ha sparato e ucciso Adberrahim Mansouri. "Voglio chiedere a Cacciari se vive sulla luna perché noi viviamo quotidianamente queste situazioni. Sono due i boschetti, uno è stato ripulito mentre l'altro è una cosa disastrosa. Noi siamo lì in mezzo? Abbiamo i drogati che vengono sotto casa. Venite da noi a vedere".

Parole che scatenano la reazione del nipote del celebre filosofo Massimo: "Io vivo in un quartiere popolare, ho avuto un amico ammazzato per la strada perché ha fermato uno scippo con coltello. Ma come si permette? Io non vivo sulla Luna". "Cosa me ne frega? Se devono delinquere, lo facciano nel loro Paese", non sente ragioni la signora che si dice stanca della delinquenza.