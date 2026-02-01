Enrico Mentana picchia durissimo: "Askatasuna e il debito della sinistra"

Il giorno dopo la guerriglia urbana scatenata da Askatasuna a Torino, c'è ancora chi a sinistra non riesce a condannare la violenza dei centri sociali. Enrico Mentana, invece, si è lasciato andare a un piccolo sfogo su Instagram dove ha spiegato che cosa deve fare la sinistra per sganciarsi definitivamente dalla sua frangia violenta.

"Solo i più faziosi possono gioire della catastrofe politica causata da quel che è successo ieri a Torino - ha spiegato il direttore del TgLa7 -. Ma solo i più stupidi possono far finta di niente. Leggo il manifesto di convocazione: 'Askatasuna vuol dire libertà', dopo ieri sera ci sarà più libertà? 'Contro il governo, guerra e attacco agli spazi sociali', il governo e la destra sono stati indeboliti o rafforzati dai fatti di Torino? Fare la guerra agli agenti è contro la guerra? E l'attacco agli spazi sociali, cioè Askatasuna e realtà simili, è stato forse sbriciolato dalle martellate? Tanta gente perbene è scesa in strada ieri, a Torino come a Milano. Liberarsi politicamente della vicinanza dei violenti, come doveva essere da tempo, è il debito che la sinistra deve saldare subito a quei manifestanti pacifici e a tutti i cittadini che la vorrebbero competitiva, per il bene della democrazia".