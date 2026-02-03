Massimo Cacciari, Elly Schlein parla dal palco? Lui fugge: "Un minestrone"

Neanche Massimo Cacciari riesce ad ascoltare Elly Schlein per più di 10 minuti. La segretaria del Partito democratico è intervenuta in occasione di evento del suo partito a Milano. Niente di nuovo sotto il sole. La solita dem, con i suoi soliti discorsi senza capo né coda. Insomma, esattamente quello che ci si aspetterebbe da Elly Schlein, anche soltanto assistendo a una sua intervista a Otto e mezzo da Lilli Gruber. Ma questa volta aveva un uditore d'eccezione: il filosofo di Venezia, abituato - a differenza della segretaria - a essere diretto e provocatorio.

Nel video realizzato dai The Journalai possiamo ammirare un Cacciare simile a "Il pensatore" di Auguste Rodin: sofferente, annoiato, forse pentito di essersi presentato lì. In sottofondo c'è Elly Schelin che parla, vantandosi di tutte le regioni - già in mano al centrosinistra - portate a casa alle scorse elezioni. Poi, il colpo di scena. A un certo punto il professore si alza e se ne va. "L'ha emozionata sto discorso", gli domanda uno dei The Journalai. "Eh guarda...", risponde seccato Cacciari. "Non durano un po' troppo sti eventi del Pd?", prosegue l'inviato. "Eventi? Beh... evento. Sono minestroni...".