Massimo Cacciari, Elly Schlein parla dal palco? Lui fugge: "Un minestrone"

Neanche Massimo Cacciari riesce ad ascoltare Elly Schlein per più di 10 minuti. La segretaria del Partito democratico è intervenuta in occasione di evento del suo partito a Milano. Niente di nuovo sotto il sole. La solita dem, con i suoi soliti discorsi senza capo né coda. Insomma, esattamente quello che ci si aspetterebbe da Elly Schlein, anche soltanto assistendo a una sua intervista a Otto e mezzo da Lilli Gruber. Ma questa volta aveva un uditore d'eccezione: il filosofo di Venezia, abituato - a differenza della segretaria - a essere diretto e provocatorio.
Nel video realizzato dai The Journalai possiamo ammirare un Cacciare simile a "Il pensatore" di Auguste Rodin: sofferente, annoiato, forse pentito di essersi presentato lì. In sottofondo c'è Elly Schelin che parla, vantandosi di tutte le regioni - già in mano al centrosinistra - portate a casa alle scorse elezioni. Poi, il colpo di scena. A un certo punto il professore si alza e se ne va. "L'ha emozionata sto discorso", gli domanda uno dei The Journalai. "Eh guarda...", risponde seccato Cacciari. "Non durano un po' troppo sti eventi del Pd?", prosegue l'inviato. "Eventi? Beh... evento. Sono minestroni...".
Otto e mezzo, Massimo Cacciari smonta Lilli Gruber su Costituzione e antifascismoA Otto e mezzo, il programma di approfondimento televisivo di La7 condotto da Lilli Gruber, è stato ospite Massim...
"Ma di cosa vi stupite che vincono le destre? - aveva detto Cacciari dal palco, con Elly Schlein tra il pubblico sorridente senza apparente motivo - Chi deve vincere?". Ancora una volta una lectio magistralis del professore al Pd, ma con gli alunni distratti e rimandati a settembre.