Ghali, altra polemica dopo l'esibizione: "Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo"

Ci risiamo. Ecco che Ghali torna a lamentarsi. "Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. 'Ci sono cose da non fare mai'". Queste le parole del cantante, apparse sui social dopo l'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. L'artista ieri a San Siro ha recitato Promemoria, la poesia di Gianni Rodari.

Già prima dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici il rapper aveva fatto parlare di sè. "So perché non ho più potuto cantare l'inno d'Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace". E ancora: "So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me - scrive - So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l'inno d'Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo. So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro", aveva concluso alludendo al nome del suo tour.