Marco Travaglio a teatro, cosa gli rubano nel camerino: "Furto anomalo"

Un "furto anomalo" per Marco Travaglio. Il direttore del Fatto quotidiano era impegnato al Teatro Comunale di Latina con il suo spettacolo Cornuti e contenti: mentre si trovava sul palco, davanti agli spettatori, qualcuno si è intrufolato nel suo camerino rubandogli di fatto solo il pc. "Hanno preso il mio computer e quello della mia segretaria. Il teatro non ha telecamere, non hanno vigilanza, quindi al momento non abbiamo idea di chi possa essersi infilato lì per rubarli", ha spiegato lo stesso giornalista all'agenzia Adnkronos. Una vicenda sulla quale sta indagando la polizia della questura di Latina.

Otto e Mezzo, Marco Travaglio insulta Giorgia Meloni: "Crans-Montana? Un'analfabeta" A Otto e mezzo, il salottino di La7 dove a condurre le operazioni ci pensa Lilli Gruber, nella puntata di martedì...

Giovedì sera, il giornalista era in scena: al termine, tornando in camerino si è accorto della mancanza della 'refurtiva', notando un dettaglio particolare: "Curiosamente non hanno preso il portafogli - sottolinea -. Però hanno portato via il borsellino dove c'era qualche cent, un tagliaunghie e un po' di documenti". Mancante all'appello anche "un cardigan di cachemire", ricostruisce Travaglio. Non è dunque chiaro se si sia trattato di un gesto mirato o semplicemente di un colpo molto maldestro. "Cosa volevano scoprire? Intanto dovrebbero scoprire la password del pc, che dopo tre tentativi si impalla - dice Travaglio con ironia- E comunque abbiamo già bloccato tutto".

Marco Travaglio, "remuntada" al referendum? Ma poi spunta il sondaggio: che disastro... Arriva il 31 gennaio in libreria, negli store online e in edicola con il Fatto Quotidiano, "Perché no" ...