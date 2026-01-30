Marco Travaglio, "remuntada" al referendum? Ma poi spunta il sondaggio: che disastro...

Arriva il 31 gennaio in libreria, negli store online e in edicola con il Fatto Quotidiano, "Perché no" di Marco Travaglio, una "Guida al Referendum su magistratura e politica in poche semplici parole", pubblicata da PaperFirst, con l'introduzione di Gustavo Zagrebelsky e con "Tutti i No" di Nicola Gratteri. Il direttore del Fatto analizza i quesiti referendari uno per uno, illustrando quali effetti (a suo dire) potrebbero produrre sull'equilibrio istituzionale, sull'indipendenza della magistratura e sul rapporto tra politica e giustizia.

"Il pm separato dal giudice sarà meno imparziale, più interessato ad accusare che a cercare la verità. Il lavoro del Csm lo faranno tre organismi, con un enorme e inutile aumento delle spese. Il sorteggio vale solo per i magistrati: i politici continueranno a scegliersi chi vogliono. E tutte le ragioni del Sì sono bugie smentite dai dati. Per questo dobbiamo votare No", dice Travaglio attaccando il governo. "Quella che è presentata subdolamente come la riforma della giustizia è tutt'altra cosa: una rivalsa di certa politica contro certa magistratura per spostare gli equilibri costituzionali a favore dell'impunità della prima e a danno dell'autonomia dell'indipendenza della seconda", sostiene Zagrebelsky. "Fino a 24 ore dal referendum, dirò No a questa controriforma che apre la strada al controllo del governo sul pm. Non è una battaglia di categoria, ma di democrazia. Perché per noi magistrati dal lato pratico non cambia nulla: ciò che cambia, e in peggio, è il servizio giustizia per i cittadini", sono le parole di Gratteri.

Due testimonial eccellenti a cui si aggrappano Travaglio e toghe rosse, con il direttore che sul Fatto parla di "remuntada" e di un quadro di sostanziale parità. Gli ha fatto eco Pier Luigi Bersani, che a Otto e mezzo su La7 mercoledì sera è arrivato al punto di affermare: "Non ho mai avuto dubbi che ci sarebbe stata questa rimonta nei sondaggi del referendum sulla giustizia. La partita è più che aperta. La gente si informa e capisce che non è una riforma per i cittadini, ma per spostare potere dalla politica alla magistratura. Lo ha detto lo stesso Nordio che invita la sinistra a star calma, perché quando ci sarà lei al potere potrà stare più tranquilla".

