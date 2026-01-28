Libero logo
Otto e Mezzo, Marco Travaglio insulta Giorgia Meloni: "Crans-Montana? Un'analfabeta"

di
mercoledì 28 gennaio 2026
Otto e Mezzo, Marco Travaglio insulta Giorgia Meloni: "Crans-Montana? Un'analfabeta"

1' di lettura

A Otto e mezzo, il salottino di La7 dove a condurre le operazioni ci pensa Lilli Gruber, nella puntata di martedì 27 gennaio tra gli ospiti ecco Marco Travaglio. Nel corso della trasmissione si è tornati a parlare dell'inchiesta in corso a Crans-Montana e di tutte le polemiche scaturite dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, il gestore del bar dove si è consumata la tragedia di Capodanno. E non ha risparmiato pesanti insulti al governo.

"Ma poi questi analfabeti non sanno che in Italia il Moretti non solo sarebbe stato scarcerato, ma non sarebbe stato nemmeno arrestato - ha detto Travaglio -. Perché in Italia le pene per l'omicidio colposo e le stragi colpose, quello è un reato colposo, sono talmente basse che non viene mai arrestato nessuno. Io ho seguito per 20 anni processi fantastici fatti dal pm Gariniello a Torino, pioniere della sicurezza sul lavoro che ha processato e fatto condannare monumentali multinazionali, Eternit per l'amianto... non viene mai arrestato nessuno". 

Iran, Marco Travaglio col turbante: "Anche se ammazzi Khamenei..."

Turbanti. A sinistra uno paragona il sanguinario Khamenei al Santo Padre; un altro sostiene che Trump farà peggio...

Non contento, il direttore del Fatto Quotidiano ha poi puntato il dito contro la leader di FdI: "La Meloni è un'analfabeta, dovrebbe farsi spiegare l'Abc del diritto, la magistratura svizzera opera in completa autonomia e il governo svizzero non ha responsabilità sulla sentenza attuale di Crans-Montana".

Otto e mezzo: l'intervento di Marco Travaglio

crans-montana
marco travaglio
otto e mezzo

