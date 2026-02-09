Andrea Pucci, su La7 Caporale tocca il fondo: "Il ministro Piantedosi..."

Il linciaggio-social della presunta intellighenzia sinistra ha sortito i suoi effetti: Andrea Pucci - dopo gli insulti, le minacce di morte e le folle accuse di "fascismo" - ha rinunciato a Sanremo , dove era stato invitato per una serata in co-conduzione al fianco di Carlo Conti . Un passo indietro che ha fatto insorgere il centrodestra, tanto che sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni , prima con un durissimo post e poi con alcune battute concesse al Corriere della Sera.

E Caporale, gigioneggiando in modo un poco grottesco, ecco che si presta alla sparata, alla battuta che non fa ridere: "Ho una notizia che lascio a L'aria che tira ed è di primissimo piano. Il ministro Matteo Piantedosi ha interrogato urgentemente la Digos per capire chi è Andrea Pucci. Perché tutta l'Italia sta domandandosi: chi diavolo è questo? Come l'onorevole Gasparri". "Una stilettata di Caporale...", rimarca Parenzo. Caporale a quel punto aggiunge: "Lei Gasparri ha testé detto che non capisse se Pucci fosse un nostro collega oppure un comico". "Poi mi sono documentato", replica Maurizio Gasparri, parimenti presente in studio. "E anche lei ha capito chi è Pucci!", conclude Caporale. Già, perché per la firma del Fatto sarebbe stato una sorta di sconosciuto. Ormai nel tiro a bersaglio contro Pucci, da sinistra, vale tutto. Fango su fango.