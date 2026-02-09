Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Andrea Pucci, su La7 Caporale tocca il fondo: "Il ministro Piantedosi..."

lunedì 9 febbraio 2026
Andrea Pucci, su La7 Caporale tocca il fondo: "Il ministro Piantedosi..."

2' di lettura

Il linciaggio-social della presunta intellighenzia sinistra ha sortito i suoi effetti: Andrea Pucci - dopo gli insulti, le minacce di morte e le folle accuse di "fascismo" - ha rinunciato a Sanremo, dove era stato invitato per una serata in co-conduzione al fianco di Carlo Conti. Un passo indietro che ha fatto insorgere il centrodestra, tanto che sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, prima con un durissimo post e poi con alcune battute concesse al Corriere della Sera.

Ovviamente, il caso del "niet" a Sanremo di Pucci (un "niet" indotto dall'odio rosso) tiene banco anche in televisioni. E figurarsi se non teneva banco a L'aria che tira, il salottino rosso di David Parenzo su La7. Nella puntata di lunedì 9 gennaio, ecco tra gli ospiti in studio Antonello Caporale, firma del Fatto Quotidiano.

Andrea Pucci, lo sfogo: "Ormai a 61 anni....". E sparisce una foto clamorosa

Quando Andrea Pucci, il comico milanese con una carriera di oltre trent’anni alle spalle (da Colorado a Zelig, etc...

E Caporale, gigioneggiando in modo un poco grottesco, ecco che si presta alla sparata, alla battuta che non fa ridere: "Ho una notizia che lascio a L'aria che tira ed è di primissimo piano. Il ministro Matteo Piantedosi ha interrogato urgentemente la Digos per capire chi è Andrea Pucci. Perché tutta l'Italia sta domandandosi: chi diavolo è questo? Come l'onorevole Gasparri". "Una stilettata di Caporale...", rimarca Parenzo. Caporale a quel punto aggiunge: "Lei Gasparri ha testé detto che non capisse se Pucci fosse un nostro collega oppure un comico". "Poi mi sono documentato", replica Maurizio Gasparri, parimenti presente in studio. "E anche lei ha capito chi è Pucci!", conclude Caporale. Già, perché per la firma del Fatto sarebbe stato una sorta di sconosciuto. Ormai nel tiro a bersaglio contro Pucci, da sinistra, vale tutto. Fango su fango.

L'aria che tira, Caporale contro Pucci: qui il video

Andrea Pucci, se gli artisti vengono giudicati per quello che pensano

Ci risiamo. Un invito che diventa un caso, un artista che finisce sotto processo prima ancora di salire sul palco, una t...
tag
l'aria che tira
andrea pucci
sanremo 2026
antonello caporale
david parenzo
la7
maurizio gasparri
carlo conti
giorgia meloni
matteo piantedosi

Una colata di fango Andrea Pucci, la vergogna di Repubblica: "Quando si vogliono accoppiare..."

Egemonia culturale Andrea Pucci, se gli artisti vengono giudicati per quello che pensano

Sinistra alla frutta Andrea Pucci, lo sfogo: "Ormai a 61 anni....". E sparisce una foto clamorosa

ti potrebbero interessare

Paolo Petrecca, la sceneggiata della Rai rossa: sciopero e stop alle firme

Paolo Petrecca, la sceneggiata della Rai rossa: sciopero e stop alle firme

Caso-Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia: rinvio a giudizio per stalking e lesioni

Caso-Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia: rinvio a giudizio per stalking e lesioni

Redazione
Andrea Pucci, la vergogna di Repubblica: "Quando si vogliono accoppiare..."

Andrea Pucci, la vergogna di Repubblica: "Quando si vogliono accoppiare..."

Patrizia De Blanck, la grave malattia nascosta a tutti: che cosa emerge

Patrizia De Blanck, la grave malattia nascosta a tutti: che cosa emerge