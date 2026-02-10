Libero logo
di
Mattino 5, il delirio di Annarita Briganti: "Accogliere chi spacca le vetrine"

1' di lettura

A Mattino Cinque è andato in scena il solito delirio della sinistra. Annarita Briganti, commentando il video di una "risorsa boldriniana" beccata mentre spacca la vetrina di un negozio, ha dichiarato che l'Italia dovrebbe accoglierli tutti - anche l'immigrato in questione -, ma non solo: dovrebbe anche supportarli dal punto di vista psicologico. Ovviamente tutto a carico dello Stato, quindi dei contribuenti.

"Io invece sono per l'accoglienza. Sono per accogliere tutte le persone - ha spiegato la giornalista di Repubblica -. Vorrei ricordare che tante persone di origine straniera aiutano a mandare avanti i locali in cui lo stesso Senaldi andrà a mangiare, curano le nostre persone anziane, fanno i lavori che gli italiani non vogliono fare. Anche quello che spacca la vetrina della moto, vi sembra che stia bene? Gli puoi dire di fare un corso di formazione per diventare, non lo so, chef. Sono persone che hanno bisogno di aiuto medico e di rispondere poi dei reati che compiono". A chi in studio le ha fatto notare che l'Italia non può prendersi in carico tutto l'aiuto psicologico di cui ha bisogno l'Africa, le ha risposto un secco "Sì". "Investiamo sul tema della salute mentale, che è cruciale, è ancora un tabù la salute mentale", ha poi aggiunto. "Ma scusami - è intervenuto Pietro Senaldi, in collegamento -, ci badi tu a loro?". "Beh no - ha replicato la Briganti -. Ci pensa lo Stato".

