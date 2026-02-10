Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Andrea Pucci, la spocchia di Beppe Sala: "A cena da me non deve accadere"

martedì 10 febbraio 2026
Andrea Pucci, la spocchia di Beppe Sala: "A cena da me non deve accadere"

2' di lettura

Anche Beppe Sala interviene sul caso di Andrea Pucci, che - dopo la polemica sollevata da sinistra - ha rinunciato a Sanremo. "Commenterei alcune voci che sono arrivate da destra secondo il quale Pucci si esprime come gli italiani a cena - dice il sindaco di Milano durante un evento in città -. Ecco, io posso essere accusato di tutto ma non di non essere un bacchettone, però spero che a cena a casa mia non si parli in quel modo".

Il riferimento è alle dichiarazioni di Ignazio La Russa che non ha mai nascosto una certa simpatia nei confronti del comico: "Fa morire dal ridere, parla come parla la gente a cena, di cose comuni, quelle che riguardano la vita di tutti noi. Quelle su cui tutti ci facciamo una sghignazzata. Senza ferocia, senza dover scandalizzare". Raggiunto dal Corriere della Sera a proposito del comico che ha fatto un passo indietro sulla conduzione del festival per l'ondata di critiche che lo ha investito.

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia? Rumors: la reazione di Carlo Conti

Quello di Andrea Pucci a Sanremo è diventato ormai un caso politico. C’è chi grida all’ipocris...

Quindi dopo aver chiamato personalmente Pucci nei giorni scorsi per offrirgli la sua solidarietà La Russa invita "ufficialmente la Rai a chiedere ad Andrea Pucci di cambiare idea e a chiedergli di ritornare sui suoi passi". Le voci politiche e critiche, di comici e non, non sono mai mancate al festival di Sanremo ma, osserva ancora La Russa, "sempre di sinistra. A me capitò di essere irriso dal palco dell'Ariston quando andai a presenziare nel 2011" per il 150esimo dell'Unità d'Italia e, annota, "nessuno si scandalizzò". "In sintesi non vuole chiunque non la pensi come loro. La sinistra è profondamente intollerante e totalitaria". 

Andrea Pucci, Marco Travaglio spiana la sinistra: "Quei geni del Pd..."

"Il colmo del ridicolo l’hanno raggiunto il Pd e i Melones: con tutto quel che accade in Italia e nel mondo, ...
tag
beppe sala
andrea pucci
ignazio la russa
sanremo 2026

Amato e rimpianto Tatarella unisce destra e sinistra: il ricordo di La Russa e D'Alema

Clamoroso all'Ariston Sanremo 2026, la scelta "piccantissima" di Carlo Conti: chi sostituisce Andrea Pucci

Sanremo 2026 Sanremo 2026, Carlo Conti: "Tiziano Ferro superospite al Festival"

ti potrebbero interessare

Ghali, la "censura olimpica"? I compagni si coprono di ridicolo: cosa emerge

Ghali, la "censura olimpica"? I compagni si coprono di ridicolo: cosa emerge

Redazione
Mattino 5, il delirio di Annarita Briganti: "Accogliere chi spacca le vetrine"

Mattino 5, il delirio di Annarita Briganti: "Accogliere chi spacca le vetrine"

Redazione
Chiara Ferragni, la foto (poi rimossa) con la scritta "Meloni fascista"

Chiara Ferragni, la foto (poi rimossa) con la scritta "Meloni fascista"

Antonio Zichichi, quando smontò Greta Thunberg: "Torni a scuola!"

Antonio Zichichi, quando smontò Greta Thunberg: "Torni a scuola!"

Fabio Rubini