Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia? Rumors: la reazione di Carlo Conti

di Roberto Tortoramartedì 10 febbraio 2026
Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia? Rumors: la reazione di Carlo Conti

2' di lettura

Quello di Andrea Pucci a Sanremo è diventato ormai un caso politico. C’è chi grida all’ipocrisia, chi evoca la censura, chi invita a occuparsi d’altro. Intanto il Festival, quello vero, va avanti. E Carlo Conti, che della calma ha fatto un marchio di fabbrica, osserva il caos senza farsi travolgere. Tranquillo e stupito. Perché la rinuncia del comico è arrivata quasi senza colpo ferire. Conti non ha fatto molto per trattenerlo. Il conduttore della kermesse canora oscilla tra due stati d’animo: la sorpresa per il putiferio che si è abbattuto sull’Ariston e la serenità di chi non conosce il panico. Il forfait improvviso ha scombinato i piani del suo quinto Festival, che Conti assicura sarà anche l’ultimo. Ma niente drammi. La scelta di Pucci era stata artistica, fondata su due cardini: la stima personale e il successo a teatro, con spettacoli regolarmente sold out. Nessuna imposizione dall’alto, nessuna forzatura. I precedenti parlano chiaro: Pucci era già passato da Tale e Quale, I Migliori Anni, fino ai Tim Music Awards di settembre.

Quando il comico ha comunicato la sua decisione, Carlo Conti non ha insistito. Non è nel suo stile. Il suo mantra è “vieni a divertirti”. E se il divertimento viene meno, tutto si ferma. Punto. Nel frattempo la politica soffia sul fuoco. Per Federico Mollicone (FdI) “il caso Pucci mette a nudo, ancora una volta, l’ipocrisia di una sinistra che ha nella sua stessa storia una vocazione alla censura piena e totale”. Di segno opposto Elly Schlein e Giuseppe Conte, che invitano il governo a occuparsi di “problemi veri”. La segretaria Pd chiede a Meloni e Salvini di “spiegare come intendono sostenere chi ha perso tutto a Niscemi”. Il leader M5S incalza: “Avete capito perché parlano di Pucci?”.

Andrea Pucci, il fango di Luigi Manconi: "Un diritto del popolo italiano"

Luigi Manconi entra a piedi uniti sulla polemica che riguarda il comico Andrea Pucci. Come è noto ha deciso di ri...

E Davide Faraone attacca: “Giorgia Meloni parla di Pucci e di Sanremo per non spiegare perché le tasse aumentano…”. Intanto è lo stesso Pucci a pagarne le prime conseguenze: Conad annulla un evento e lui ironizza, “dovrò andare davanti ai loro store a chiedere l’elemosina”. Sanremo però guarda oltre. Conti prepara il cast, per ora i sicuri sono Can Yaman, Lillo e Achille Lauro. Frassica resta una certezza. Ci sarà anche a Sanremo Top, le due serate speciali che andranno in onda su Rai1 dopo la fine del Festival, nei due sabati successivi. La leggerezza tornerà in un altro momento.

Andrea Pucci, chi lo sostituirà a Sanremo 2026: tam-tam impazzito

Dopo la rinuncia di Andrea Pucci, Carlo Conti pensa al sostituto. L'annuncio della presenza del comico sul palco di ...
tag
andrea pucci
sanremo 2026

Sanremo 2026 Sanremo 2026, Carlo Conti: "Tiziano Ferro superospite al Festival"

Satira rossa Luca e Paolo danno "lezioncine" a Meloni: "O li difendi o li quereli"

La polemica del comico a Sanremo Andrea Pucci, Marco Travaglio spiana la sinistra: "Quei geni del Pd..."

ti potrebbero interessare

Mattino 5, il delirio di Annarita Briganti: "Accogliere chi spacca le vetrine"

Mattino 5, il delirio di Annarita Briganti: "Accogliere chi spacca le vetrine"

Redazione
Chiara Ferragni, la foto (poi rimossa) con la scritta "Meloni fascista"

Chiara Ferragni, la foto (poi rimossa) con la scritta "Meloni fascista"

Antonio Zichichi, quando smontò Greta Thunberg: "Torni a scuola!"

Antonio Zichichi, quando smontò Greta Thunberg: "Torni a scuola!"

Fabio Rubini
Antonino Zichichi, il cattolico che teneva insieme scienza e fede

Antonino Zichichi, il cattolico che teneva insieme scienza e fede

Corrado Ocone