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Paola Turci-choc su Francesca Pascale: "Non resta niente, amore tossico"

sabato 9 maggio 2026
Paola Turci-choc su Francesca Pascale: "Non resta niente, amore tossico"

2' di lettura

Paola Turci torna sulla scena con Vita Mia, un brano per lei molto importante, dal significato profondo. E soprattutto Paola Turci si racconta, tornando anche a parlare della sua relazione con Francesca Pascale, relazione sulla quale spende parole pesanti. La cantante, infatti, ripercorre una fase delicata della sua vita personale e professionale, parlando senza filtri del passato e delle difficoltà affrontate negli ultimi anni.

"È un inno a una vita ritrovata", spiega a proposito del nuovo singolo, nato dopo un lungo periodo di blocco creativo. Paola Turci racconta di essersi allontanata dalla musica e dalla scrittura: "Ho smesso di scrivere e suonare, toccavo poco la chitarra, avevo un blocco creativo". Poi qualcosa è cambiato improvvisamente: "È arrivato tutto insieme".

Nel suo racconto trova spazio anche il dolore per la morte del padre Ugo, figura centrale nella sua esistenza. "Siamo stati vicini fino alla fine, è stato un dolore molto forte. Mi manca, però sento la sua presenza", confessa. Un pensiero che l'ha accompagnata anche nel ritorno al Festival di Sanremo dopo sedici anni, quando portò sul palco dell'Ariston Fatti bella per te: "Ho pensato a lui ed è andato tutto bene".

L'artista affronta poi una pagina dolorosa della sua adolescenza, una molestia subita a 13 anni e mai denunciata. Un trauma elaborato anche grazie a un percorso terapeutico e trasformato in musica: "È frutto del lavoro con lo psicologo, che mi ha tirato fuori tutto". Nel brano dedicato a quell'episodio, racconta di aver immaginato "una specie di rivalsa, di vendetta".

Infine il capitolo sentimentale. Dopo il matrimonio con Andrea Amato e quello con Francesca Pascale, oggi Turci guarda alla relazione con la Pascale con maggiore distacco: "Io ci credevo, ma potevo evitare di sposarmi". E ancora: "L’ho fatto per amore, lo voleva lei il matrimonio". Quando le chiedono cosa resti di quella storia, la risposta è netta: "Niente. Un vissuto, un’esperienza. Lei ha detto che è stato un amore tossico? Ha ragione". Poi aggiunge: "Reciprocamente non ci comprendevamo. Non ho ammesso a me stessa la profonda differenza tra di noi".

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