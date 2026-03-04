Dubai, la moglie di Andrea Pirlo: "Cosa succede davvero", la testimonianza è clamorosa

"La mia giornata scorre normalmente. Mentre in Italia qualcuno immagina scenari catastrofici che qui, semplicemente, non esistono nella forma in cui vengono raccontati". A parlare è Valentina Baldini, art advisor e moglie di Andrea Pirlo che allena a Dubai. La donna, intervistata dal Corriere della Sera, ha ridimensionato il panico scattato in questi giorni e ha criticato gli attacchi social contro gli expat.
"Non sarei sincera se dicessi che non ci sono stati attimi di paura - ha proseguito Valentina Baldini -. Per noi non è normale sentire il rumore di una esplosione sulle nostre teste o durante la notte alzare gli occhi e nel cielo nero veder brillare un missile. Nella notte di sabato 28 febbraio sono stata svegliata da un aereo che sorvolava casa nostra. Era nero e appena passato ho sentito un botto fortissimo. Non sono riuscita a dormire per qualche ora e le mie chat con amiche che abitano qui erano più che mai attive, a tratti ironiche, come solo noi italiani sappiamo fare".
Secondo la Baldini, dall'Italia arrivano "messaggi e post pieni di terrore. Il fatto che la realtà qui sia molto diversa sembra quasi “disturbare” chi osserva da lontano. Si ironizza su famiglie con bambini. Si scrivono frasi che, dette guardando qualcuno negli occhi, non si avrebbe il coraggio di pronunciare. Non preoccupazione sincera, non empatia, ma qualcosa di diverso. Quando un Paese vive una frustrazione diffusa economica e sociale, quella frustrazione cerca un bersaglio e chi parte ne diventa uno perfetto. Se chi è andato via sta bene, dà fastidio. Se chi è andato via vive una difficoltà, diventa quasi una conferma rassicurante. L’educazione, il rispetto, la misura sembrano optional. E questa, forse, è la crisi più grave, quella culturale".