Dubai, la moglie di Andrea Pirlo: "Cosa succede davvero", la testimonianza è clamorosa

"La mia giornata scorre normalmente. Mentre in Italia qualcuno immagina scenari catastrofici che qui, semplicemente, non esistono nella forma in cui vengono raccontati". A parlare è Valentina Baldini, art advisor e moglie di Andrea Pirlo che allena a Dubai. La donna, intervistata dal Corriere della Sera, ha ridimensionato il panico scattato in questi giorni e ha criticato gli attacchi social contro gli expat.

"Non sarei sincera se dicessi che non ci sono stati attimi di paura - ha proseguito Valentina Baldini -. Per noi non è normale sentire il rumore di una esplosione sulle nostre teste o durante la notte alzare gli occhi e nel cielo nero veder brillare un missile. Nella notte di sabato 28 febbraio sono stata svegliata da un aereo che sorvolava casa nostra. Era nero e appena passato ho sentito un botto fortissimo. Non sono riuscita a dormire per qualche ora e le mie chat con amiche che abitano qui erano più che mai attive, a tratti ironiche, come solo noi italiani sappiamo fare".