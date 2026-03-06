Tomaso Montanari, l'insulto-choc: "Meloni e Nordio banditi che manomettono la Costituzione"

Dal fronte del "no" solo insulti. La riprova è Tomaso Montanari che, in occasione di un comizio contro il referendum sulla giustizia, arriva a insultare premier e ministri. "Preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida... Comprereste una Costituzione usata e manomessa per questi banditi?". E ancora: "Volete avere ancora come padre e madre i costituenti Teresa Mattei, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Terracini, Nilde Iotti o preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida...". E insiste: "Comprereste una Costituzione usata e manomessa per questi banditi? Io no ed è per questo che voto 'no'".
Un video, quello ripreso nell'hotel Albani di Firenze, diffuso da Fratelli d'Italia sui social, dove commenta: "L'ultima di Montanari: accusa il Presidente Meloni, i ministri Nordio e Lollobrigida e il Presidente La Russa di essere dei “banditi”. La loro colpa? Voler riformare la giustizia, come promesso agli italiani. Per l’ennesima volta, invece di confrontarsi nel merito, la sinistra sceglie la strada della delegittimazione personale, mostrando di non avere argomenti reali contro una riforma attesa da anni. Per questo, con ancora maggiore convinzione, il 22 e 23 marzo votiamo Sì".
A Firenze, all'evento promosso dal comitato toscano 'Società civile per il no', Montanari ha anche detto che "questo non è un voto sulla riforma della giustizia, ma è un tentativo di distruggere l'autogoverno della magistratura. Questo, quindi, è un voto sulla tenuta della democrazia in Italia. Volete la separazione dei poteri o che il governo, il potere esecutivo, sia l'unico potere che rimane? Volete che spariscano uno ad uno i giudici, il Parlamento, la Corte Costituzionale, il presidente della Repubblica, o che resti una democrazia con dei poteri bilanciati? È un voto su una cosa veramente molto importante, su cosa sarà questo Paese e sulla tenuta della nostra Costituzione. Deve essere molto chiaro che non è un voto sul governo, è di più: è un voto per la democrazia in Italia".
