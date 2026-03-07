Libero logo
sabato 7 marzo 2026
Garlasco, indiscreto: "Ignoto 2 ora ha un nome e un cognome", chi sarebbe

Ignoto 2 ora potrebbe avere un nome e cognome. In queste ore ci sarebbe un'indiscrezione che circola con sempre maggiore insistenza. A riferirlo è MowMag secondo cui l’altro profilo genetico individuato (come aplotipo Y) sulle unghie di Chiara poggi, avrebbe un volto. "Si tratterebbe - si legge - di un uomo che fino a oggi non è mai entrato nelle varie ricostruzioni (anche le più suggestive), ma non è chiaro se può esserci o meno un collegamento con l’omicidio o se, invece, si parla comunque di una qualche contaminazione avvenuta nelle ore immediatamente successive alla scoperta del cadavere". 

Intanto, il nuovo indagato, è tornato a parlare del giorno dell'omicidio che ha sconvolto Garlasco e non solo. A riguardo Andrea Sempio ha riferito che "quella mattina mi sono svegliato, sono andato a Vigevano per andare in una libreria, l'ho trovata chiusa, ho fatto un rapido giro della piazza e sono tornato a Garlasco, da mia nonna. Sono stato lì una mezz'oretta, dopo ho ricevuto una chiamata di mia madre che mi richiamava a casa per mangiare. Quando hanno sentito mia nonna, lei ha ripetuto questa cosa e ha ripetuto più volte che lei mi aveva chiesto di restare a pranzo, ma io non volevo restare. Cioè, lei diceva: 'Ma io l'ho invitato a restare, ma lui non sta mai a mangiare da me'. (...) Quella cosa mi è rimasta in mente". 

E ancora, intervistato a Quarto Grado: "Non è che ci fosse un grande significato - ha detto poi rispondendo sulle varie telefonate fatte e indirizzate ai Poggi - Ai tempi non c'erano WhatsApp o altre app, quindi quello che c'era erano appunto i messaggi e gli squilli. (...) In realtà, non avendo il traffico e la corrispondenza di messaggi nei giorni precedenti o successivi, non so quanto quella mattinata possa essere considerata anomala rispetto al resto. Perché alcuni hanno detto 'un intenso scambio di messaggi e squilli con gli amici'. Sì, ma i giorni precedenti com'erano? Cioè, nessuno ha mai pensato a quella cosa lì". 

