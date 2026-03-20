Piazzapulita, Formigli replica alla querela di Crosetto: "Siamo stati molto chiari"

Il ministro ha infatti annunciato di aver querelato sia il conduttore che il programma per la puntata, andata in onda ieri sera su La7, in cui in un servizio si è parlato della recente visita di Crosetto a Dubai. "Che sono andato a Dubai con la mia famiglia l'ho detto anche in Parlamento , ho preso qualche giorno di vacanza, non ho avuto alcun incontro di lavoro con la persona che hanno detto loro'', ha spiegato poi seccamente il ministro della Difesa stamane a 'Omnibus' su 'La7', riferendosi al servizio andato in onda ieri sera.

"Io sono tre anni e mezzo che non mi muovo con la scorta quando vada in vacanza e nemmeno di sabato e domenica, tutti mi vedono ai mercati e ai supermercati. Ho avuto la fortuna che nessuno mi abbia detto nulla - ha aggiunto il ministro -. Sono anni che sento attaccati tutti perché usano le auto blu, perché si fanno pagare gli aerei o i treni dallo Stato. Io che non uso auto blu quando sono nel privato, mi pago gli aerei di tasca mia, adesso vengo accusato. Tanto più che la settimana dopo, siccome ho visto polemiche che io non dovrei viaggiare in aereo e dovevo andare al funerale di mia zia che è morta, ho provato a chiedere alla presidente del Consiglio se mi davano l'aereo, visto che tutti mi dicono che mi devo muovere con l'aereo di Stato: mi è stato negato, perché giustamente non mi danno l'aereo di Stato per andare al funerale di mia zia. Quindi mettetevi solo d'accordo su come devo muovermi".