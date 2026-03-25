Gaia Tortora, lo sfogo contro chi la insulta: "Senza palle, escrementi"

Vince il "No" e gli odiatori di professione si stanno scatenando contro i principali volti che si sono spesi a faovore del "Sì". A cominciare da Gaia Tortora, che oltre a metterci la faccia ha alle spalle una storia familiare drammatica. Quella di suo padre Enzo, protagonista di un calvario giudiziario - e mediatico - senza precedenti, quello che è diventato il volto della malagiustizia nel nostro Paese.
E insomma, la vicedirettrice del TgLa7 è stata tempestata di insulti sui social: "Avete strumentalizzato quel povero cristo di tuo padre per andare contro alla democrazia", "In nome e per conto del 54%... abbassa la testa e suc***", "Tuo padre si vergognerebbe di te. La sua dignità era leggendaria, lo hai trasformato in un oggetto di contesa. Vergognati!", "Eccola là! Parte la delegittimazione del legittimo voto referendario! Fate letteralmente schifo".
Gaia Tortora, il fronte del "No" tocca il fondo: "Giù la testa e suca"«Avete strumentalizzato quel povero cristo di tuo padre per andare contro alla democrazia». Col corredo degl...
Una serie di nefandezze a cui Gaia Tortora ha deciso di rispondere: "Volevo rassicurare i senza pall*** da tastiera: non vi leggo. Non contate nulla per me. Siete pateticamente soli e tristi. Mi spiace solo per quelli che hanno democraticamente votato No perché non meritano di essere associati a tali escrementi. Grazie a chi mi sta scrivendo in queste ore e non pochi hanno votato No. Vi voglio bene. E nulla mi abbatterà. Nelle battaglie sopratutto quelle meno popolari si mette la faccia, sempre. Testa alta e avanti papà! Allora non c'erano i social oggi si, ma oggi so che me ne sarei fregata altamente", conclude una impeccabile Gaia Tortora.
Volevo rassicurare i senzapalle da tastiera: non vi leggo. Non contate nulla per me. Siete pateticamente soli e tristi. Mi spiace solo per quelli che hanno democraticamente votato No perché non meritano di essere associati a tali escrementi. Grazie a chi mi sta scrivendo in— Gaia Tortora (@gaiatortora) March 25, 2026