Gaia Tortora, lo sfogo contro chi la insulta: "Senza palle, escrementi"

Vince il "No" e gli odiatori di professione si stanno scatenando contro i principali volti che si sono spesi a faovore del "Sì". A cominciare da Gaia Tortora, che oltre a metterci la faccia ha alle spalle una storia familiare drammatica. Quella di suo padre Enzo, protagonista di un calvario giudiziario - e mediatico - senza precedenti, quello che è diventato il volto della malagiustizia nel nostro Paese.

E insomma, la vicedirettrice del TgLa7 è stata tempestata di insulti sui social: "Avete strumentalizzato quel povero cristo di tuo padre per andare contro alla democrazia", "In nome e per conto del 54%... abbassa la testa e suc***", "Tuo padre si vergognerebbe di te. La sua dignità era leggendaria, lo hai trasformato in un oggetto di contesa. Vergognati!", "Eccola là! Parte la delegittimazione del legittimo voto referendario! Fate letteralmente schifo".