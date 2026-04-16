Tomaso Montanari, la vergogna: "La donna in FdI procrea soldati". La replica: "Indecente, vomitevole delirio"

Tomaso Montanari si copre di ridicolo. E lo fa in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, il cui titolo già di per sè lascia non poco interdetti. La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista è l'originalissimo - si fa per dire - tema di cui si occupa il rettore dell'Università per stranieri di Siena. Ma a far indignare di più Fratelli d'Italia sono alcune parole pronunciate durante la sua presentazione. In un'intervista diffusa sui social della Feltrinelli si sente Montanari dire: "La destra, l'estrema destra, ha problemi con la libertà di tutti gli individui, ha problemi con la dimensione libera della persona umana, quella su cui è incentrata tutta la nostra Costituzione, il pieno sviluppo della persona umana e qualunque persona è legata in realtà a un destino che la mette al servizio della grandezza della nazione. Questo vale per le singole persone, ma vale anche per intere categorie, la più ampia possibile è quella delle donne".

Da qui la sparata: "In tutti i documenti ufficiali Fratelli d'Italia... Nei discorsi di Giorgia Meloni si parla di donne per un destino che è quello della maternità, che è legato strettamente alla demografia e alla perpetuazione della razza italica o dell'etnia italiana, questo significa che l'unica realizzazione possibile per la donna nella visione dell'estrema destra è quella, non una libera scelta da supportare con politiche sociali lasciandola alla piena libertà della donna, ma invece una funzione senza alternative, solo lì la donna si realizzerebbe".