Tomaso Montanari, la vergogna: "La donna in FdI procrea soldati". La replica: "Indecente, vomitevole delirio"

Tomaso Montanari si copre di ridicolo. E lo fa in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, il cui titolo già di per sè lascia non poco interdetti. La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista è l'originalissimo - si fa per dire - tema di cui si occupa il rettore dell'Università per stranieri di Siena. Ma a far indignare di più Fratelli d'Italia sono alcune parole pronunciate durante la sua presentazione. In un'intervista diffusa sui social della Feltrinelli si sente Montanari dire: "La destra, l'estrema destra, ha problemi con la libertà di tutti gli individui, ha problemi con la dimensione libera della persona umana, quella su cui è incentrata tutta la nostra Costituzione, il pieno sviluppo della persona umana e qualunque persona è legata in realtà a un destino che la mette al servizio della grandezza della nazione. Questo vale per le singole persone, ma vale anche per intere categorie, la più ampia possibile è quella delle donne".
Da qui la sparata: "In tutti i documenti ufficiali Fratelli d'Italia... Nei discorsi di Giorgia Meloni si parla di donne per un destino che è quello della maternità, che è legato strettamente alla demografia e alla perpetuazione della razza italica o dell'etnia italiana, questo significa che l'unica realizzazione possibile per la donna nella visione dell'estrema destra è quella, non una libera scelta da supportare con politiche sociali lasciandola alla piena libertà della donna, ma invece una funzione senza alternative, solo lì la donna si realizzerebbe".
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E ancora, come se non bastasse: "Nel fascismo storico si diceva che della donna contava solo il corpo, anzi si diceva che contava solo la metà inferiore del corpo, non ci si esprime più così ma di fatto ognuna delle politiche che viene proposta è funzionale soltanto a questo, fare figli per la nazione e di questi tempi sappiamo bene cosa significa in prospettiva, canna da cannone, soldati come avvenne allora e come rischia di avvenire anche oggi".
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Un discorso che ha dell'assurdo, tanto che FdI non attende a replicare. "Tomaso Montanari ha scritto un libro. Indovinate un po'? Contro la destra. Un tema, bisogna riconoscerlo, sorprendentemente “nuovo” per chi conosce bene l’autore. Ciò che però lascia davvero interdetti sono le parole rivolte alle donne di Fratelli d’Italia. Parole inaccettabili, che superano il confine della critica politica e scivolano in qualcosa di meno nobile. Vale allora la pena ricordarlo: è proprio grazie a Fratelli d’Italia se oggi l’Italia, per la prima volta nella storia della Repubblica, è guidata da una donna. E forse è proprio questo a risultare indigesto a certa sinistra. Continui pure, professore, la sua personale crociata culturale. I suoi lettori saranno contenti di trovare conferma nelle sue pagine, come sempre. Ma porti rispetto verso chi oggi guida la Nazione".