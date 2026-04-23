Chi è Silvia Ripà, la nuova moglie di Mario Tozzi

Mario Tozzi, noto volto televisivo e conduttore di programmi scientifici, sarebbe pronto a sposare la compagna Silvia Ripà, più giovane di circa trent’anni. La notizia, diffusa dal settimanale Chi, parla di seconde nozze per il geologo, oggi 66enne, che avrebbe deciso di compiere questo passo importante dopo una lunga relazione vissuta lontano dai riflettori. Ripà, 38 anni, è un’archeologa e docente universitaria, e rappresenta una presenza discreta nella vita dello scienziato.

Le voci di un secondo matrimonio hanno attirato l'attenzione del mondo del gossip soprattutto perché Tozzi ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato sulla propria vita privata. In molti anni di carriera televisiva e accademica, infatti, raramente il suo nome è stato associato a notizie di gossip. La sua scelta di proteggere la sfera personale ha reso questa indiscrezione particolarmente insolita.