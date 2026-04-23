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Chi è Silvia Ripà, la nuova moglie di Mario Tozzi

giovedì 23 aprile 2026
Chi è Silvia Ripà, la nuova moglie di Mario Tozzi

1' di lettura

Mario Tozzi, noto volto televisivo e conduttore di programmi scientifici, sarebbe pronto a sposare la compagna Silvia Ripà, più giovane di circa trent’anni. La notizia, diffusa dal settimanale Chi, parla di seconde nozze per il geologo, oggi 66enne, che avrebbe deciso di compiere questo passo importante dopo una lunga relazione vissuta lontano dai riflettori. Ripà, 38 anni, è un’archeologa e docente universitaria, e rappresenta una presenza discreta nella vita dello scienziato.

Le voci di un secondo matrimonio hanno attirato l'attenzione del mondo del gossip soprattutto perché Tozzi ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato sulla propria vita privata. In molti anni di carriera televisiva e accademica, infatti, raramente il suo nome è stato associato a notizie di gossip. La sua scelta di proteggere la sfera personale ha reso questa indiscrezione particolarmente insolita.

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L’unico momento in cui Tozzi aveva accennato pubblicamente alla sua vita privata risale a un’intervista del 2021, in cui aveva liquidato l’argomento con poche parole, ricordando di essere stato sposato, di aver divorziato e di avere un figlio adolescente interessato alla carriera comica. Anche in quell’occasione aveva sottolineato come la sua vita personale non fosse di particolare interesse pubblico.

Secondo le ultime voci, la relazione tra Tozzi e Ripà durerebbe già da tempo ed è stata portata avanti con grande discrezione: nessuna apparizione ufficiale insieme, né presenza condivisa sui social o eventi pubblici.

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