Nicole Minetti rompe il silenzio sulla grazia: "Notizie false e lesive"

Nicole Minetti rompe il silenzio. In queste ore l'ufficio stampa del Quirinale ha comunicato che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: "In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa". La lettera a via Arenula è stata mandata dal Quirinale dopo l'articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano dal quale emergerebbero circostanze, relative al figlio di Nicole Minetti, diverse da quelle rappresentate al presidente della Repubblica con la domanda di grazia.

Da qui la replica della Minetti, per cui le informazioni diffuse sono "prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare". E annuncia di aver dato mandato ai propri legali affinché "procedano con formale diffida nei confronti dei giornalisti e della testata dalla diffusione di ulteriori notizie false, diffamatorie e lesive". Si confida altresì "nell'intervento delle competenti autorità - conclude - affinché venga fatta piena luce sulla vicenda e vengano adottati i provvedimenti necessari a tutela dei dati sensibili e dei propri familiari".