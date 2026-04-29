Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Beatrice Venezi inchioda Laura Boldrini: "Augias mi elogiò. Ma dopo Sanremo…"

mercoledì 29 aprile 2026
Beatrice Venezi inchioda Laura Boldrini: "Augias mi elogiò. Ma dopo Sanremo…"

2' di lettura

"Sono serena. Sto ricevendo migliaia di messaggi, mail, commenti social. Un'ondata di affetto dall'Italia e dall'estero perché la notizia è esplosa nel mondo". Beatrice Venezi commenta così i giorni che seguono il suo licenziamento dal Teatro La Fenice di Venezia. Licenziamento annunciato dal Sovrintendente Nicola Colabianchi, che ha comunicato di aver deciso di "annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi". La decisione, ha spiegato in una nota, è "maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del Maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra".

Il riferimento era a quanto detto dalla direttrice d’orchestra in merito ai posti alla Fenice che "si tramandano di padre in figlio". Accuse di nepotismo che però smentisce. "L'intervista alla Nacion (quotidiano argentino, ndr) parla chiaro. E poi vogliamo parlare della disparità di trattamento da parte della fondazione nei miei confronti? I dipendenti sono andati avanti per mesi con denigrazioni e diffamazioni, con il tacito consenso del sovrintendente", aggiunge in un'intervista al Corriere della Sera. Secondo Venezi Colabianchi, "ha concesso all’orchestra di fare una campagna di odio contro di me, con tanto di spillette e lancio di volantini, dando al mondo un’immagine scadente della Fenice. Hanno messo in discussione la mia competenza, il mio talento, il mio percorso".

Beatrice Venezi, rumors sulla contromossa radicale: un pool di legali

Per gestire la rottura con il teatro La Fenice di Venezia, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi avrebbe deciso ...

Già dal settembre scorso l'orchestra e il coro erano infatti in stato di agitazione contro la nomina della direttrice d'orchestra perché giudicata con un curriculum non all'altezza. Eppure tutto - ricostruisce Venezi - è iniziato "dopo Sanremo. Prima di salire su quel palco nel 2021 ero stata osannata persino da Augias, che definì 'prezioso' il mio libro, salvo poi dopo il 2022 affermare in tv che non ero diplomata. Poi c’è stata la polemica sull’uso del termine maestro o maestra, la Boldrini mi ha attaccata e tutto ha preso una dinamica politica".

Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, Bignami: "Paga per la sua famiglia"

"Beatrice è brava e giovane". Galeazzo Bignami commenta così la notizia del licenziamento di Bea...
tag
beatrice venezi
nicola colabianchi
corrado augias
laura boldrini

Ombre di stalinismo Beatrice Venezi, perché il caso del licenziamento affonda i compagni

Punta il dito Beatrice Venezi, la clamorosa denuncia: "Ecco i nomi dei figli di"

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, Bignami: "Paga per la sua famiglia"

ti potrebbero interessare

Nicole Minetti, David Parenzo contro la magistratura: "Con tutto il rispetto, un comunicato così..."

Nicole Minetti, David Parenzo contro la magistratura: "Con tutto il rispetto, un comunicato così..."

Redazione
Beatrice Venezi, perché il caso del licenziamento affonda i compagni

Beatrice Venezi, perché il caso del licenziamento affonda i compagni

Francesco Damato
Beatrice Venezi, la clamorosa denuncia: "Ecco i nomi dei figli di"

Beatrice Venezi, la clamorosa denuncia: "Ecco i nomi dei figli di"

Roberto Tortora
"Nordio nel ranch di Cipriani". Ranucci infanga, il ministro chiama in diretta e lo stende

"Nordio nel ranch di Cipriani". Ranucci infanga, il ministro chiama in diretta e lo stende