Beatrice Venezi, rumors sulla contromossa radicale: un pool di legali

Per gestire la rottura con il teatro La Fenice di Venezia, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi avrebbe deciso di rivolgersi a un pool di legali esperti di diritto del lavoro. Il caso, insomma, rischia di finire in tribunale, come si legge sul Corriere della Sera. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha deciso di annullare tutte le collaborazioni con la Venezi dopo l'intervista da lei rilasciata al quotidiano argentino La Naciòn. Un'intervista nella quale, parlando della sua esperienza alla guida dell’orchestra veneziana, la direttrice aveva denunciato un ambiente poco incline al cambiamento: “Non vengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio”.

Ora, da Los Angeles, la Venezi ha fatto sapere che il suo licenziamento "andrà comunque chiarito nelle motivazioni" e che "si dovrà rispondere in modo opportuno". E a proposito dell'intervista si è difesa dicendo: "Mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro, a differenza di quanto invece ho ricevuto dai lavoratori de La Fenice negli ultimi otto mesi, che mi hanno costantemente e sistematicamente diffamata, calunniata, offesa e bullizzata, sui social, giornali, tv, in Italia e in tutto il mondo, con l’intento dichiarato di danneggiare la mia immagine e la mia carriera".