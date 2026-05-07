Nicole Minetti, il pg: ad ora nessun elemento per cambiare parere sulla grazia

Un buco nell'acqua per Report e Fatto Quotidiano. Stando ai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati in Procura generale a Milano, attraverso l'Interpol, elementi significativi. Insomma, nulla fa pensare a un dietrofront con un parere negativo, dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio. Le verifiche, però, stanno proseguendo e i magistrati milanesi attendono ancora degli approfondimenti per i prossimi giorni.

In ogni caso, se fosse emerso subito un dato che poteva portare a ribaltare il parere, la Procura generale, diretta da Francesca Nanni e col sostituto pg Gaetano Brusa, lo avrebbe immediatamente trasmesso al ministero della Giustizia. Già nei giorni scorsi si era saputo che da una prima informativa dell'Interpol non era emerso alcun precedente penale, né denunce, né indagini in corso per favoreggiamento della prostituzione all'estero sull'ex consigliera regionale e il suo compagno Giuseppe Cipriani.