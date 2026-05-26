Jessica Morlacchi operata per la quinta volta: "Spero di respirare di nuovo"

Dopo anni di interventi, dolori e difficoltà respiratorie, Jessica Morlacchi torna a parlare del suo problema più grande: respirare. La cantante si è sottoposta al quinto intervento al naso e, questa volta, il desiderio è uno soltanto: «Spero di tornare a respirare finalmente con tutte e due le narici».

A raccontare tutto è stata lei stessa attraverso alcune storie pubblicate sui social poco prima di entrare in sala operatoria. Con sincerità e senza filtri, Jessica ha condiviso la sua preoccupazione ma anche la speranza di poter finalmente lasciarsi alle spalle un problema che da anni condiziona la sua quotidianità. Dopo l’operazione si è mostrata con il volto fasciato, tra cerotti, garze e tamponi, rassicurando i fan con poche parole: «Tutto ok». Dietro questo nuovo intervento, però, non c’è una semplice questione estetica. La cantante combatte da tempo con un grave problema funzionale che le provoca difficoltà respiratorie continue, secrezioni costanti e infezioni. Una situazione che, come lei stessa aveva raccontato in passato, è diventata sempre più invalidante.

«Ho sempre un fazzoletto in mano», aveva spiegato Jessica, parlando apertamente del disagio vissuto negli anni. Alcune cartilagini sintetiche inserite durante precedenti operazioni avrebbero infatti causato complicazioni, tra cui infezioni e deformazioni del naso. Da qui la necessità di tornare ancora una volta sotto i ferri.

Quello affrontato oggi dalla cantante è quindi un percorso prima di tutto legato alla salute e alla qualità della vita. Tornare a respirare normalmente significa recuperare benessere, serenità e quotidianità. E proprio questo è il messaggio che emerge con forza dalle sue parole e dalle immagini condivise dopo l’intervento: la speranza di potersi finalmente lasciare alle spalle anni difficili. Ora Jessica Morlacchi è in fase di recupero post operatorio e i fan continuano a seguirla con affetto, augurandole che questo possa essere davvero l’intervento definitivo.