La volta buona, Jessica Morlacchi umiliata dalla madre: "Almeno io..."

di Maria Pia Petraroligiovedì 25 settembre 2025
Ritocchi, ritocchini, stoccate e controstoccate a La Volta buona, lo show del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In studio c'è Jessica Morlacchi, ex volto dei giovanissimi Gazosa, meteora pop di oltre 20 anni fa, e famosa anche in tv per aver fatto parte del cast di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Proprio in quel contesto fu protagonista suo malgrado dello scandalo Memo Remigi, con l'arzillo cantautore che la palpò in diretta venendo poi cacciato dalla Rai. 

Seduta sul divanetto della Balivo, la 38enne cantante romana parla delle sue esperienze con la chirurgia estetica: "Oggi mi piaccio e sto bene con me stessa", premette, ma non è stato sempre così. Paradossalmente, un momento difficile è arrivato insieme alla fama, con il successo al Festival di Sanremo: "Avevo 13 anni quando un simpaticone mi ha chiamato ‘Nasona’. Da lì è iniziato tutto". Dopo qualche anno, nel 2021, ecco l'intervento: "Non è andata benissimo, ho fatto l’errore di affidarmi a una persona molto giovane". Prima però c'era stato il primo ritocchino, alle labbra: "A 25 anni. È stata la prima volta che ho visto mio padre piangere".

Proprio il papà e la mamma però sembrano i critici più spietati della povera Jessica. "Ricordati che il problema non è il naso o le labbra, ma il carattere", la rimbrotta scherzosamente il padre, in collegamento con la trasmissione. 

Stessa musica da mamma Morlacchi. "Ma che te sei fatta i capelli? Ecco perché eri tanto carina stamattina... S'è fatta i capelli, ma tu te rendi conto?", si lamenta in studio Jessica parlottando con la Balivo. "Per andare in televisione...", si difende la signora per poi contrattaccare: "Almeno i capelli... Io non mi sono rifatta nulla, almeno i capelli...". Risate generali con la Morlacchi che si guarda intorno con gli occhi sgranati, incredula.

