Ratzinger, la vedova del maggiordomo fa causa al Fondo Pensioni del Papa: "Vivo con 280 euro al mese"

A sei anni dalla morte del marito, Manuela Citti continua la sua battaglia legale contro il Fondo Pensioni della Santa Sede. La 57enne è la vedova di Paolo Gabriele, l'ex maggiordomo di Benedetto XVI noto come il "corvo" del caso Vatileaks. E ora, la richiesta della donna è quella di aumentare la pensione di reversibilità del marito. La donna vive con una pensione mensile di circa 280 euro, un mutuo ancora da pagare e due figli a carico.

Da qui l'obiettivo di elevare la pensione di reversibilità del marito fino alla soglia minima prevista (800 euro). Una proposta però non accolta: una prima sentenza della giustizia vaticana ha respinto il ricorso. La controversia - spiega il Corriere della Sera - ruota attorno all'interpretazione delle norme previdenziali vaticane e alla volontà che Benedetto XVI avrebbe espresso nei confronti della famiglia del suo ex collaboratore. Dopo il caso Vatileaks e la successiva condanna per furto aggravato di documenti riservati, Gabriele venne infatti graziato da Joseph Ratzinger e successivamente fu reinserito in un'attività lavorativa legata alla Santa Sede.