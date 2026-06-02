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Ratzinger, la vedova del maggiordomo fa causa al Fondo Pensioni del Papa: "Vivo con 280 euro al mese"

martedì 2 giugno 2026
Ratzinger, la vedova del maggiordomo fa causa al Fondo Pensioni del Papa: "Vivo con 280 euro al mese"

2' di lettura

A sei anni dalla morte del marito, Manuela Citti continua la sua battaglia legale contro il Fondo Pensioni della Santa Sede. La 57enne è la vedova di Paolo Gabriele, l'ex maggiordomo di Benedetto XVI noto come il "corvo" del caso Vatileaks. E ora, la richiesta della donna è quella di aumentare la pensione di reversibilità del marito. La donna vive con una pensione mensile di circa 280 euro, un mutuo ancora da pagare e due figli a carico. 

Da qui l'obiettivo di elevare la pensione di reversibilità del marito fino alla soglia minima prevista (800 euro). Una proposta però non accolta: una prima sentenza della giustizia vaticana ha respinto il ricorso. La controversia - spiega il Corriere della Sera - ruota attorno all'interpretazione delle norme previdenziali vaticane e alla volontà che Benedetto XVI avrebbe espresso nei confronti della famiglia del suo ex collaboratore. Dopo il caso Vatileaks e la successiva condanna per furto aggravato di documenti riservati, Gabriele venne infatti graziato da Joseph Ratzinger e successivamente fu reinserito in un'attività lavorativa legata alla Santa Sede. 

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Dopo la morte di Gabriele a causa di una grave malattia, alla vedova venne riconosciuto un versamento una tantum di 110.809 euro relativo agli anni di servizio prestati presso la Santa Sede tra il 1999 e il 2013. Non le è però stata concessa l'integrazione della pensione minima richiesta, né è stato riconosciuto il successivo periodo lavorativo svolto presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura. La difesa sostiene che la normativa non escluda la possibilità di cumulare l'indennità una tantum con il trattamento pensionistico minimo. Ecco allora che il caso torna davanti ai giudici vaticani.

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