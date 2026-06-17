Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

È sempre cartabianca, Mauro Corona: "Quanti voti prenderà Vannacci"

di
Libero logo
mercoledì 17 giugno 2026
È sempre cartabianca, Mauro Corona: "Quanti voti prenderà Vannacci"

2' di lettura

"Vannacci prenderà almeno il 12%! Poi se sbaglio... Vedrete, vedrete": Mauro Corona lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4, riferendosi al generale nonché leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Poi ha aggiunto: "Visto che ce l'ha lì stasera, vorrei dire a Vannacci che a furia di sentirlo parlare, mi sta quasi simpatico". Secondo la giornalista Karima Moual, anche lei ospite della trasmissione, dietro il fenomeno dell'europarlamentare ex leghista ci sarebbe una spiegazione ben precisa: "Come mai oggi Vannacci è al centro del nostro dibattito? Perché il governo Meloni ha fallito, è in decadenza totale".

Durante la puntata del talk andata in onda ieri sera, martedì 16 giugno, si è parlato poi del corteo per la remigrazione e delle offese ai musulmani che ne sono scaturite. A dire la sua sul tema è stato Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico de La Zanzara su Radio24: "Erano slogan osceni come ce ne sono tanti nelle piazze italiane, come se ne possono sentire nella curva di uno stadio o in manifestazioni di estrema sinistra contro la polizia". Scendendo nel dettaglio della remigrazione, inoltre, Cruciani ha spiegato: "La remigrazione è l'applicazione in maniera più dura di ciò che voleva fare il governo Meloni e che ha fatto in piccola parte: mandare via gli immigrati che commettono reati, è molto semplice".

tag
roberto vannacci
è sempre cartabianca
mauro corona

Strani assetti Generale Vannacci, Donzelli lo inchioda: "Sta con Soumahoro"

Lo scontro tra le cifre Generale Vannacci, il mistero sui sondaggi: ecco cosa proprio non torna

In Transatlantico Giuseppe Conte perde il controllo su Vanncci: "Mai dette quelle ca***e"

ti potrebbero interessare

Monsignor Ruini, il cardinale che ricucì gli strappi nella Chiesa

Monsignor Ruini, il cardinale che ricucì gli strappi nella Chiesa

Andrea Morigi
Camillo Ruini, Meloni piange "un grande uomo di Chiesa". Come ha cambiato politica e società italiana

Camillo Ruini, Meloni piange "un grande uomo di Chiesa". Come ha cambiato politica e società italiana

Garlasco, "cosa c'è davvero dietro alla nuova inchiesta su Andrea Sempio"

Garlasco, "cosa c'è davvero dietro alla nuova inchiesta su Andrea Sempio"

Patrizia Reggiani, clamoroso "falso in testamento": lady Gucci incassa 20 milioni?

Patrizia Reggiani, clamoroso "falso in testamento": lady Gucci incassa 20 milioni?