È sempre cartabianca, Mauro Corona: "Quanti voti prenderà Vannacci"

"Vannacci prenderà almeno il 12%! Poi se sbaglio... Vedrete, vedrete": Mauro Corona lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4, riferendosi al generale nonché leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Poi ha aggiunto: "Visto che ce l'ha lì stasera, vorrei dire a Vannacci che a furia di sentirlo parlare, mi sta quasi simpatico". Secondo la giornalista Karima Moual, anche lei ospite della trasmissione, dietro il fenomeno dell'europarlamentare ex leghista ci sarebbe una spiegazione ben precisa: "Come mai oggi Vannacci è al centro del nostro dibattito? Perché il governo Meloni ha fallito, è in decadenza totale".

Durante la puntata del talk andata in onda ieri sera, martedì 16 giugno, si è parlato poi del corteo per la remigrazione e delle offese ai musulmani che ne sono scaturite. A dire la sua sul tema è stato Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico de La Zanzara su Radio24: "Erano slogan osceni come ce ne sono tanti nelle piazze italiane, come se ne possono sentire nella curva di uno stadio o in manifestazioni di estrema sinistra contro la polizia". Scendendo nel dettaglio della remigrazione, inoltre, Cruciani ha spiegato: "La remigrazione è l'applicazione in maniera più dura di ciò che voleva fare il governo Meloni e che ha fatto in piccola parte: mandare via gli immigrati che commettono reati, è molto semplice".