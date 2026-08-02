Sigfrido Ranucci, Lavitola lo inchioda? "Lui e Tavares si conoscevano"

Emergono nuovi dettagli sui rapporti tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, indagato per l'attentato ai danni del conduttore di Report. Ora infatti si scopre che il giornalista conosceva Tavares, il factotum di Lavitola, colui che avrebbe assoldato la banda dei quattro esecutori materiali. "Credo che a malapena lo abbia visto qualche volta al ristorante - tiene a precisare Lavitola in un colloquio con Il Giornale -. Ma se Tavares parlava con Sigfrido cinque minuti non ci sarebbe stato nulla di scandaloso e te lo avrei detto, può darsi che lo abbia salutato, o che ci ha scambiato qualche parola". E pensare che Ranucci era il primo a escludere contatti con il camerunense. Non solo, perché per il camerunense la casa di Ranucci non sarebbe stato un indirizzo sconosciuto. Si è mosso con estrema disinvoltura.

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Proprio il Giornale, poche ore prima, ha ricostruito la storia del carbon credit. "Io devo a Sigfrido il fatto che non ho fatto un errore con il carbon credit, perché lui mi ha aiutato a non ficcarmi in un pasticcio. Ranucci è stato utilissimo perché, avendo fatto un’indagine, mi spinse su quella cosa delle comunità locali", ha detto lo stesso Lavitola.

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