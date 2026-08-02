Giampiero Mughini, "la vera destra": gode Meloni, affonda Vannacci

Un trionfo, per Giorgia Meloni. Parole dolcissime. E che pesano. Parole di Giampiero Mughini, intervenuto a Radio Aura nel corso di Nostos, prima festa nazionale di Azione Universitaria che si è conclusa oggi, domenica 2 agosto, a Latina, al termine di quattro giorni di incontri e dibattiti. Mughini promuove a pieni voti e rivela di diffidare di Roberto Vannacci. Al solito, lo scrittore non si nasconde né si tira indietro.

Il punto di partenza è una riflessione sull'identità politica e su chi possa rivendicarla. "Chi dice di rappresentare la vera destra è sospetto. Perché uno o lo è o non c’è bisogno che lo dica", afferma Mughini, evidente il riferimento a Vannacci.