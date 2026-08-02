Superbonus, Urbano Cairo: "Spreco assoluto, quanto ci è costato"

Urbano Cairo lascia sempre una porticina aperta alla politica. Alla domanda se prima o poi scenderà in campo, il patron di La7 non esclude nulla: "Mi piacerebbe, lo ammetto. Ma non sono nelle condizioni di farlo. Guido un’azienda con 4.500 dipendenti, più altri 4.500 collaboratori. Chi potrebbe prendersi cura di tutto al posto mio? E poi è chiaro che stiamo entrando dentro una fase delicata". Insomma, ora no ma in futuro chissà.

Enrico Mentana, addio La7? "Urbano Cairo sapeva tutto. A dicembre..." Rompe il silenzio e torna a parlare del suo futuro, Enrico Mentana. Il tutto dopo le frizioni con Urbano Cairo, editore ...

E sulle parti che intende prendere, bocca cucita. "La Meloni - spiega comunque al Corriere della Sera - ha dato stabilità, è apprezzata dai mercati, ha abbassato lo spread. Certo, mi aspettavo più riforme...". La Schlein? "Ha il merito di aver rivitalizzato il Pd, tolto un po’ di polvere. Ora mi sembra sia messa discussione la sua ambizione di diventare candidata premier. Io però credo che poi, una volta che sei lì, è il ruolo stesso a conferirti una certa dimensione. Tra l’altro: è proprio quello che accadde a Conte, no? Il quale, da premier, gestì bene anche la complicatissima vicenda del Covid".

Urbano Cairo infilza Enrico Mentana: "Ma se c'era anche Vannacci?" Dopo le recenti frizioni, Urbano Cairo torna in un qualche modo a tendere la mano ad Enrico Mentana, pur riservandogli q...