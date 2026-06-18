M5s, la senatrice Bevilacqua attacca Monteleone? Un rovinoso autogol

Dolores Bevilacqua pensava di processare Antonino Monteleone. Invece è accaduto l’esatto contrario. E il dibattimento non si è svolto negli studi Rai, né nella Commissione di Vigilanza. Ma su Dagospia, che ormai assomiglia sempre più all’aula bunker della Seconda Repubblica. Tutto comincia con gli ascolti di “Filorosso”, la nuova trasmissione estiva di Rai3. Numeri modesti da spingere l’esponente di M5S a salire sul banco dell’accusa. «Rai3 non è più la rete dell’ideologia», aveva osservato qualche giorno fa Giampaolo Rossi, l’ad della Rai. Giusto, replica la parlamentare grillina della Vigilanza Rai. È diventata la rete dei flop. E giù fendenti. Secondo Bevilacqua, il programma di Monteleone avrebbe trascinato la rete verso il baratro, precipitando al 3,4% di share nonostante un traino superiore all’8%. Una disfatta. Una debacle. La prova definitiva che Fratelli d’Italia starebbe distruggendo il servizio pubblico pezzo dopo pezzo. E questa l’abbiamo già sentita. In Italia la Rai è come il calcio e la Nazionale: tutti si sentono commissari tecnici.

La novità arriva quando Monteleone decide di non incassare il colpo. E soprattutto decide di fare una cosa molto semplice. Informarsi. «Ho letto che una senatrice del Movimento Cinque Stelle, tale Dolores Bevilacqua, è molto preoccupata», scrive al sito di Roberto D’Agostino. Il tono è già quello di chi ha affilato il coltello. Poi arriva il colpo. Perché il conduttore va a cercare i titoli professionali della sua accusatrice per capire da quale pulpito arrivino lezioni tanto severe sugli ascolti televisivi. E scopre Lady Media Gol. Tre parole destinate a inseguire la deputata molto più dei numeri di “Filorosso”. Secondo Monteleone, infatti, Bevilacqua sarebbe stata per anni protagonista di una trasmissione YouTube dedicata al Palermo Calcio. Un’esperienza che il giornalista descrive con una certa cognizione numerica: circa 470 visualizzazioni medie a puntata nell’arco di cinque anni. Cifre che il conduttore cita con la stessa soddisfazione con cui un investigatore esibisce la prova decisiva. Ma non basta.