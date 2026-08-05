In Onda, Paolo Mieli avverte Conte e Schlein sulle primarie: "Pazzi, suicidi"

Eppure solo poche ore dopo il leader del Movimento 5 Stelle ha nuovamente rincarato la dose: "Le primarie siamo d'accordo che si fanno - ha affermato a margine di una iniziativa a Capalbio in un video di La7 quando gli viene chiesto se nell'incontro con Elly Schlein si sia parlato anche di primarie -. La politica estera non può rimanere fuori dalle primarie. Sarebbe un'assurdità, fermo restando che troveremo dei punti condivisi prima di entrare nelle primarie. Ma è evidente che anche nelle primarie si parlerà di politica estera. Che facciamo? È forse una dei passaggi più qualificanti, delle sfide più qualificanti del paese, dell'Europa e in questo momento anche dello scenario geopolitico internazionale".