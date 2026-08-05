In Onda, Paolo Mieli avverte Conte e Schlein sulle primarie: "Pazzi, suicidi"

Il campo largo si è ricompattato a pranzo? Dopo quanto andato in scena tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein sulle parole del primo in merito all'Ucraina, i due sembrano essersi riappacificati. Di questo si parla a In Onda nella puntata di martedì 4 agosto su La7. Qui Paolo Mieli ammette che "è impensabile che l'alleanza si spacchi ora, alla vigilia delle elezioni".
Certo, io considero a questo punto le primarie su temi così importanti come le armi a Kiev, fondamentali. La mia proposta è: niente più primarie. Oppure: prima si scelga un leader. Il programma va diviso". Da qui la stoccata: "Se fanno primarie a scontro sulla politica internazionale sono dei pazzi, dei suicidi".
Paolo Mieli smonta Elly Schlein: "Prima zitta, poi l'intervista fiume al Foglio. Non si fa così"Paolo Mieli smonta Elly Schlein. Il giornalista, ospite de L'Aria Che Tira, entra a gamba tesa nel campo largo dopo ...
Eppure solo poche ore dopo il leader del Movimento 5 Stelle ha nuovamente rincarato la dose: "Le primarie siamo d'accordo che si fanno - ha affermato a margine di una iniziativa a Capalbio in un video di La7 quando gli viene chiesto se nell'incontro con Elly Schlein si sia parlato anche di primarie -. La politica estera non può rimanere fuori dalle primarie. Sarebbe un'assurdità, fermo restando che troveremo dei punti condivisi prima di entrare nelle primarie. Ma è evidente che anche nelle primarie si parlerà di politica estera. Che facciamo? È forse una dei passaggi più qualificanti, delle sfide più qualificanti del paese, dell'Europa e in questo momento anche dello scenario geopolitico internazionale".