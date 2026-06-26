Vauro Senesi salvato dalle toghe: si può dare dello "str***" a Galeazzo Bignami

Vauro Senesi salvato dalle toghe. Al centro la vicenda legata a Galeazzo Bignami . O meglio, all'insulto che il vignettista aveva rivolto al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Quest'ultimo nel 2019 aveva registrato un video sulle case popolari di Bologna e dai citofoni si vedevano molti cognomi stranieri. L'obiettivo era contestare i criteri di assegnazione. Un "comportamento da str**" lo definì Vauro che per il giudice del Tribunale di Roma, Cristina Giovanna Cilla , non è diffamazione. La toga ha assolto il vignettista del Fatto che si pronunciò così durante la trasmissione Dritto e Rovescio, su Rete4.

"Il riconoscimento del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni – si legge ancora nella sentenza – non concerne unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, alla cui manifestazione nessuno mai si opporrebbe, ma è, al contrario, principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano". Ma non è tutto, perché il giudice ha ritenuto non censurabili altre espressioni attribuite a Vauro. Tra queste "se non è da str***zi è da idioti o criminali... se non sono due fascisti sono due pezzi di m***a" dal momento che non sono state mai oggetto di contestazione, e "la stessa parte offesa riferiva soltanto in ordine all’espressione ‘str*zi’".