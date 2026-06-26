Garlasco, bomba su Andrea Sempio: "Il suo Dna 7 volte nel database europeo"

Tra i vari elementi che fanno traballare la posizione di Andrea Sempio, ora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, il Dna trovato sotto le unghie della vittima. Le analisi effettuate nell'incidente probatorio indicano che il Dna maschile trovato sotto le unghie è riconducibile alla linea paterna di Sempio. A parlarne a Quarto Grado nella puntata in onda giovedì 25 giugno su Rete 4 il genetista Marzio Capra. "Il profilo genetico del cromosoma Y di Sempio è il profilo genetico più comune fra tutti quelli che sono stati analizzati in questa perizia".

Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi: "La procura di Pavia dice che Stasi non c'entra, ma c'è un giallo" Un dettaglio rimasto nell'ombra per anni torna ora ad alimentare il dibattito sul delitto di Garlasco. In chiusura d...

L'esperto spiega a Gianluigi Nuzzi che "il profilo genetico di Sempio ricorre ben 7 volte nel database europeo, il profilo genetico di Stasi 0 volte". "Il profilo genetico di Capra, mio omonimo con il quale non ho nessuna parentela", invece, "mi sembra che sia stato visto due volte. Quello di Sempio è il più comune, probabilmente avrà tanti parenti nella zona".

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