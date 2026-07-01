L'Aria che tira, sparata di Ginevra Bompiani: "Lo scafista non è un criminale. Qual è il reato?"

"L'emigrazione non è un fastidio che ci capita, è il nostro mondo. Il nostro mondo è un mondo misto che sarà sempre più misto per via delle politiche europee": Ginevra Bompiani lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Aggiungendo poi un concetto che ha lasciato il conduttore e tutti gli ospiti della trasmissione senza parole. "Lo scafista non è un criminale", ha detto. "Se lei mi dice questo... Lo scafista ha commesso un reato, no?", ha provato a farla ragionare Parenzo.

La Bompiani, però, ha insistito: "Ma qual è il reato? Salvare la vita di poveri disgraziati?". E ancora: "Non esiste l'immigrazione regolare o irregolare, quello dipende da noi, non da loro. Se loro potessero, sarebbero tutti regolari. Informatevi e cercate di far rimanere nelle vostre testoline qualche notizia". A quel punto, è intervenuto per dire la sua l'ex ministro Gennaro Sangiuliano, che in maniera categorica ha detto: "Nella mia testolina, come dice la professoressa Bompiani, ci sono i rimpatri. Chi non ha titolo giuridico per stare nella nostra Nazione, deve essere rimandato a casa, perché come disse Papa Francesco non possiamo pensare di trasferire tutta l'Africa nel nostro Paese".