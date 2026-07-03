In Onda, Paolo Mieli: "Terzo mandato per Mattarella". Marianna Aprile: "Pover'uomo"

"Motiva il centrodestra a stare unito": Paolo Mieli lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7 parlando delle recenti dichiarazioni della premier Giorgia Meloni a proposito del Quirinale e di un possibile presidente della Repubblica di centrodestra. "Lei sarebbe padrona, se le funzionasse il gioco, della sua maggioranza. Anche se perde le elezioni, resta padrona del centrodestra. Non c'è invece un padrone del centrosinistra, non c'è uno che lo guida il centrosinistra".
"Ferrara consiglia a Meloni di andare al Quirinale", lo ha incalzato Telese. E Mieli ha fatto notare: "In contemporanea il Foglio consigliava a Mattarella di fare il terzo mandato". "E sei d'accordo con entrambi gli articoli?", ha chiesto ancora il conduttore. "No, più col secondo, cioè il terzo mandato di Mattarella", ha risposto l'editorialista del Corriere della Sera.
L'aria che tira, Marco Grimaldi sfregia la destra: "Uno dei loro al Quirinale? Perché non accadrà""Sarebbe un tabù avere un esponente del centrodestra alla guida del Quirinale?": David Parenzo l'ha...
Secondo lui, si tratterebbe di una soluzione da non escludere per due motivi: "La fanno facile, sia il centrodestra sia il centrosinistra... Stavolta eleggere il presidente della Repubblica sarà ancora più complicato dell'altra volta, quando dovettero ricorrere al Mattarella bis. E poi gli anni sarebbero tra gli 85 e i 92, un'età splendida per l'esperienza, i collaboratori... Io non ho dubbi sul terzo mandato di Mattarella". Di fronte a queste parole, non è riuscita a trattenersi la Aprile, che con leggera ironia ha commentato: "Ma pover'uomo, liberiamolo, a un certo punto... È sequestro di persona".
"Non ho dubbi sul terzo mandato di Mattarella", "Pover'uomo": botta e risposta Mieli-Aprile a In Onda, guarda qui il video