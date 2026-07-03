In Onda, Paolo Mieli: "Terzo mandato per Mattarella". Marianna Aprile: "Pover'uomo"

"Motiva il centrodestra a stare unito": Paolo Mieli lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7 parlando delle recenti dichiarazioni della premier Giorgia Meloni a proposito del Quirinale e di un possibile presidente della Repubblica di centrodestra. "Lei sarebbe padrona, se le funzionasse il gioco, della sua maggioranza. Anche se perde le elezioni, resta padrona del centrodestra. Non c'è invece un padrone del centrosinistra, non c'è uno che lo guida il centrosinistra".

"Ferrara consiglia a Meloni di andare al Quirinale", lo ha incalzato Telese. E Mieli ha fatto notare: "In contemporanea il Foglio consigliava a Mattarella di fare il terzo mandato". "E sei d'accordo con entrambi gli articoli?", ha chiesto ancora il conduttore. "No, più col secondo, cioè il terzo mandato di Mattarella", ha risposto l'editorialista del Corriere della Sera.