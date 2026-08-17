L'Aria che tira, Elsa Fornero contro Meloni: "Dichiarazione di modestia"

"Il fatto che la presidente del Consiglio dica 'l'Italia tiene' è una dichiarazione di modestia dei nostri risultati": Elsa Fornero lo ha detto a L'Aria che tira su La7 riferendosi alle ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni. Quest'ultima, infatti, tirando le somme degli ultimi mesi di lavoro del governo, ha detto: "L'Italia sostanzialmente cresce troppo poco, o addirittura non cresce o addirittura decresce, da vent'anni e più. Quindi che l'Italia tenga vuol dire che l'Italia non ritrova slancio, l'Italia non è un'economia particolarmente dinamica".

Poi, pur riconoscendo che "abbiamo dei settori molto competitivi che per fortuna riescono a imporsi sui mercati mondiali e quindi permettono all'economia di tenere" e che "l'occupazione è un po' aumentata", ha comunque aggiunto: "Non dobbiamo dimenticare che le nostre crisi sono strutturali. La presidente ha detto che forse lei ha dovuto affrontare il periodo peggiore dal punto di vista economico. È vero che il Covid è stata una grande tragedia ma non dobbiamo dimenticare la crisi finanziaria del 2008, non dobbiamo dimenticare la grande recessione che c'è stata e quindi non dobbiamo dimenticare che l'Italia è un Paese, come altri, investito da crisi da decenni".