Galeazzo Bignami ad alzo zero contro Ginevra Bompiani: "Lo scafista prendilo a casa tua"

"Lo scafista è un povero migrante, costretto dai trafficanti a guidare". Ginevra Bompiani, con questo delirio a L'aria che tira su La7, non ha solo indignato David Parenzo e i suoi ospiti, da Francesco Giubilei all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ma pure parecchi telespettatori e utenti social.

Alla intellettuale e scrittrice, volto televisivo della sinistra più salottiera, risponde dopo qualche giorno anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"No, no, lo scafista non è un povero migrante - replica idealmente il deputato di FdI alla Bompiani -. Lo scafista è un criminale, complice dei trafficanti di esseri umani che fanno entrare legalmente in Italia delle persone violando le nostre leggi nazionali. A ogni modo, se lo ritieni così povero, puoi sempre prenderlo a casa tua".

In calce al video, il meloniano rende l'invito ancora più diretto ed esplicito: "Ma questi professoroni benpensanti perché non accolgono a casa loro qualche clandestino anziché dire queste follie?".

Follie che, va detto, non erano isolate. In studio da Parenzo, la saggista aveva rampognato il centrodestra: "L'emigrazione non è un fastidio che ci capita, è il nostro mondo. Il nostro mondo è un mondo misto che sarà sempre più misto per via delle politiche europee". Di fronte alla protesta del conduttore ("Se lei mi dice questo... Lo scafista ha commesso un reato, no?") Bompiani si era infervorata: "Ma qual è il reato? Salvare la vita di poveri disgraziati?". E ancora: "Non esiste l'immigrazione regolare o irregolare, quello dipende da noi, non da loro. Se loro potessero, sarebbero tutti regolari. Informatevi e cercate di far rimanere nelle vostre testoline qualche notizia".