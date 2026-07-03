Delia, la denuncia: "Minacce di morte e insulti per Bella Ciao modificata"

Aveva cambiato il testo di Bella Ciao, proponendo il brano modificato sul palco del Primo Maggio. E, per questo motivo, ha ricevuto minacce di morte. L'ex concorrente di X-Factor si era dovuta scusare pubblicamente per sostituito la parola "partigiano" con "essere umano". Una scelta giudicata da molti inaccettabile, tanto da attirarsi un'ondata di odio. "Mi dispiace che il mio messaggio sia stato frainteso da una parte delle persone - aveva detto la cantante poco dopo l'evento - io prendo una posizione chiara contro chi si arroga il diritto di togliere la vita ad altri essere umani, oggi e sempre".

Ma la shitstorm non si è fermata. Così Delia si è sfogata in un'intervista concessa a Repubblica: "La cosa che più mi dispiace, che mi ferisce, è che sia stata fraintesa la mia intenzione. Figuriamoci se volevo cambiare la Storia o il significato di quella canzone. A volte mi dimentico che sono una ragazzina e pecco di ingenuità. Rimpiango di essermi espressa male. Sapevo di poter avere delle critiche, ma in modo costruttivo: invece ho ricevuto una shitstorm, con annesse minacce di morte - ha confessato -. È stata una grandissima lezione di vita che mi porterò dietro per sempre. In sei mesi ho fatto di tutto, compreso prendermi la shitstorm per essermi espressa molto male".