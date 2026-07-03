Pupo, la sfida all'esame di Maturità: "Ho parlato di Mussolini"

"Penso sia andato molto bene, il risultato me lo diranno alla fine della settimana, ma la reazione è stata molto buona e alla fine c'è stato un grande applauso da parte di tutta la platea". Pupo è rimasto soddisfatto del suo esame di Maturità, che ha sostenuto come candidato esterno all'Istituto paritario Minerva di Roma, indirizzo Scienze Umane.

"All'inizio ti chiedono di raccontarti e se lo chiedono a un ragazzino di 18 anni è diverso da un 71enne che ha fatto la mia vita, avrei potuto parlare un'ora - ha proseguito -. Così ho scelto di raccontare quelle attività che loro penso non conoscessero. Ho parlato del movente che mi ha spinto a iniziare questo percorso due anni fa e della promessa fatta al mio babbo e alla mia mamma, nel farlo mi sono molto emozionato".