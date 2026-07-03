Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Pupo, la sfida all'esame di Maturità: "Ho parlato di Mussolini"

di
Libero logo
venerdì 3 luglio 2026
Pupo, la sfida all'esame di Maturità: "Ho parlato di Mussolini"

1' di lettura

"Penso sia andato molto bene, il risultato me lo diranno alla fine della settimana, ma la reazione è stata molto buona e alla fine c'è stato un grande applauso da parte di tutta la platea". Pupo è rimasto soddisfatto del suo esame di Maturità, che ha sostenuto come candidato esterno all'Istituto paritario Minerva di Roma, indirizzo Scienze Umane.

"All'inizio ti chiedono di raccontarti e se lo chiedono a un ragazzino di 18 anni è diverso da un 71enne che ha fatto la mia vita, avrei potuto parlare un'ora - ha proseguito -. Così ho scelto di raccontare quelle attività che loro penso non conoscessero. Ho parlato del movente che mi ha spinto a iniziare questo percorso due anni fa e della promessa fatta al mio babbo e alla mia mamma, nel farlo mi sono molto emozionato".

Mosca, Pupo-choc: "Potrei diventare cittadino russo"

Da decenni Enzo Ghinazzi in arte Pupo è uno degli artisti italiani più amati oltre l'ex Cortina di Fer...

E ancora: "Raccontando la mia storia ho contestualizzato tutto - ha spiegato Pupo -, non sono un contemporaneo né di Pirandello né di Dante, ma ho parlato dei piaceri della vita, ho parlato di D'Annunzio, questo esteta che ha condizionato il pensiero, e di alcune sue scelte politiche dell'epoca, del suo rapporto con Mussolini, ma anche della Pioggia nel pineto in cui il poeta racconta delle sue permanenze in Versilia".

tag
pupo
benito mussolini
fascismo

Salottini in agitazione Michele Serra, "vogliono un fascista al Quirinale": l'ultimo delirio rosso

Cosa è la sinistra Padova, cacciato dal concerto di Mannarino perché di destra

Colpi di sole La teoria del "fascismo fossile": caldo-record? Colpa della destra

ti potrebbero interessare

Galeazzo Bignami ad alzo zero contro Ginevra Bompiani: "Lo scafista prendilo a casa tua"

Galeazzo Bignami ad alzo zero contro Ginevra Bompiani: "Lo scafista prendilo a casa tua"

Delia, la denuncia: "Minacce di morte e insulti per Bella Ciao modificata"

Delia, la denuncia: "Minacce di morte e insulti per Bella Ciao modificata"

Redazione
In Onda, Paolo Mieli: "Terzo mandato per Mattarella". Marianna Aprile: "Pover'uomo"

In Onda, Paolo Mieli: "Terzo mandato per Mattarella". Marianna Aprile: "Pover'uomo"

Redazione
Zona Bianca, Silvia Sardone spiana l'ambientalista: "Chiedi scusa!"

Zona Bianca, Silvia Sardone spiana l'ambientalista: "Chiedi scusa!"

Redazione