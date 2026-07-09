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Ranucci e Lavitola, l'affondo dei giovani di FdI: "Presto su Report... o forse no", e questa foto

giovedì 9 luglio 2026
Ranucci e Lavitola, l'affondo dei giovani di FdI: "Presto su Report... o forse no", e questa foto

1' di lettura

“Quasi Amici”, un film che ha fatto la storia del cinema e segnato l’immaginario collettivo. Un capolavoro che ora potrebbe vedere un reboot in salsa tutta italiana. A scherzarci su sono i giovani di Fratelli d’Italia che gestiscono l’account “Atreju”, dal nome dell’annuale festa del partito.

I protagonisti sono ormai noti: il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il faccendiere Valter Lavitola, accusato di essere il mandante dell’attentato nei confronti del giornalista. La drammatica ironia sta nel fatto che i due si conoscono assai bene, tanto che Ranucci ha descritto Lavitola come uno dei suoi migliori amici. Da qui l’intrigo che ha ispirato la card ironica postata sugli account social di Atreju.

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Certo, nella pellicola originale Driss non ha mai tentato di piazzare un ordigno sotto la carrozzina di Philippe. Ma chissà, in questo nuovo adattamento tutto è possibile. Restiamo sintonizzati: come dicono i ragazzi di FdI, "Presto su Report... o forse no".

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fratelli d'italia

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