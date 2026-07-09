Sigfrido Ranucci, FdI lo smaschera: "Il garantismo non vale solo per gli amici"

"È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento, con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste di Report, sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, della sua innocenza, tuttavia sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità, non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia. Mi affido completamente alle indagini della Procura di Roma che ha svolto con il nucleo dei Carabinieri di via Inselci, nucleo investigativo, un'inchiesta molto rigorosa e anche rigorosa dal punto di vista etico, vedremo quali sono gli sviluppi. Walter ha avuto sempre rapporti con i giornalisti, non dimentichiamocelo, è stato prima di tutto il direttore dell'Avanti e ha mantenuto rapporti con me e giornalisti anche molto più autorevoli di me, quindi vediamo dove porteranno queste indagini".

Questo l'intervento di Sigfredo Ranucci poco dopo aver scoperto il nome del mandante dell'attentato contro di lui. E non si è fatto attendere il commento di Fratelli d'Italia che su X ha fatto notare al conduttore di Report questa sua strana conversione al garantismo. "Sigfrido, questo tuo improvviso garantismo ci ha davvero spiazzati - il tweet di FdI -. Proprio tu, che per anni hai alimentato processi mediatici fondati su sospetti e insinuazioni, oggi inviti alla prudenza. Ne prendiamo atto con piacere. Ma il garantismo vale per tutti, non solo per gli amici".