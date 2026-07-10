Massimo Giletti e l'attentato a Ranucci: "Le vere motivazioni, molto delicate"

Massimo Giletti è sicuro: «In questa storia ci sono dentro da tempo e credo che tra poco ci sarà un colpo di scena molto delicato sulle vere motivazioni». Sul caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista rivendica le sue scoperte ma per ora non si sbilancia. «Io sono estremamente cauto, ricordo semplicemente che, come dice l'ordinanza, i criminali che hanno messo l'esplosivo sotto le macchine di Ranucci, li ho identificati io. Sono stato io a dire per la prima volta che erano su una 500 arrivata dalla Campania e che erano legati alla Camorra», ha detto all’Ansa.

Poi è andato all’attacco di Valter Lavitola, amico di Ranucci sospettato di essere il mandante dell’attentato: «Ho grande rispetto per tutti, molto meno per Valter Lavitola perché è molto legato a Dell’Utri e Dell’Utri è quello che in un'intercettazione della Dia diceva “chiudete Giletti perché disturba”.... Personalmente non andrei mai a cena con Lavitola».