Vannacci contestato durante il comizio: "Sa a chi è intitolata questa piazza?"

"Terra stupenda...". Piccolo fuoriprogramma per Roberto Vannacci. Il generale stava tenendo un comizio, quando a un certo punto è stato interrotto da un contestatore, che è intervenuto per segnalargli che la piazza teatro del discorso politico è intitolata a Giacomo Matteotti, assassinato dalle squadre fasciste. "Generale, questa piazza è dedicata a Giacomo Matteotti. Questo ci dice che l'antifascismo non è anacronistico. Si ricordi cos'è il vero antifascismo". Applausi e grida dagli altri contestatori presenti in piazza.
Il leader di Futuro Nazionale, però, non si è scomposto. E ha risposto per le rime al suo contestatore: "Bene, grazie - ha detto il generale Vannacci -. Ci ha ricordato il nome di questa piazza. E lo ringraziamo". Vannacci poi ha pubblicato il video dell'intervento su Instagram, aggiungendo la seguente descrizione: "QUANDO TI CONTESTANO LASCIALI PARLARE: NON SEI IL CAMPO LARGO. Io ringrazio tutti, anche chi non è d'accordo con me".
Vannacci a Viareggio, lo provocano con "Bella ciao". E la moglie Camelia perde il controlloUna canzone simbolo della Resistenza, una passeggiata in centro e un attimo diventato immediatamente un caso politico. A...
Intanto hanno lasciato commenti sdegnati contro il contestatore: "Spuntano fuori da qualsiasi parte", "Non finiscono mai di mettersi in ridicolo, poveretti!", "Non accettano. Non accettano le opinioni diverse da loro. Alla faccia di democrazia. È una dittatura e basta. Secondo loro dobbiamo fare e pensare a tutti come loro altrimenti siamo sbagliati. Remigrazione!!!".