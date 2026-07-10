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Vannacci contestato durante il comizio: "Sa a chi è intitolata questa piazza?"

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venerdì 10 luglio 2026
Vannacci contestato durante il comizio: "Sa a chi è intitolata questa piazza?"

1' di lettura

"Terra stupenda...". Piccolo fuoriprogramma per Roberto Vannacci. Il generale stava tenendo un comizio, quando a un certo punto è stato interrotto da un contestatore, che è intervenuto per segnalargli che la piazza teatro del discorso politico è intitolata a Giacomo Matteotti, assassinato dalle squadre fasciste. "Generale, questa piazza è dedicata a Giacomo Matteotti. Questo ci dice che l'antifascismo non è anacronistico. Si ricordi cos'è il vero antifascismo". Applausi e grida dagli altri contestatori presenti in piazza.

Il leader di Futuro Nazionale, però, non si è scomposto. E ha risposto per le rime al suo contestatore: "Bene, grazie - ha detto il generale Vannacci -. Ci ha ricordato il nome di questa piazza. E lo ringraziamo". Vannacci poi ha pubblicato il video dell'intervento su Instagram, aggiungendo la seguente descrizione: "QUANDO TI CONTESTANO LASCIALI PARLARE: NON SEI IL CAMPO LARGO. Io ringrazio tutti, anche chi non è d'accordo con me".

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Intanto hanno lasciato commenti sdegnati contro il contestatore: "Spuntano fuori da qualsiasi parte", "Non finiscono mai di mettersi in ridicolo, poveretti!", "Non accettano. Non accettano le opinioni diverse da loro. Alla faccia di democrazia. È una dittatura e basta. Secondo loro dobbiamo fare e pensare a tutti come loro altrimenti siamo sbagliati. Remigrazione!!!".

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