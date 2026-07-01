Alessandra Moretti, fango e insulti contro Vittorio Feltri: "Qual è la sua cifra"

"Spero che sul Quirinale non si scherzi e non si facciano nomi a caso". Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito democratico, si collega con David Parenzo a L'aria che tira, su La7. E sfrutta la questione-Colle, lanciata formalmente un paio di giorni fa dalla premier Giorgia Meloni a Quarta repubblica, su La7, per sparare a zero contro il fondatore di Libero Vittorio Feltri, anche lui inserito nella lista dei "quirinabili".
"Con tutto il rispetto per Feltri - sottolinea subito la Moretti, citando un vecchio titolo di Libero -, è stato uno di quei direttori che ha messo in prima pagina la scritta 'Patata bollente' riferendosi a Virginia Raggi. Quindi evitiamo quantomeno di individuare delle figure che hanno fatto del sessismo e del maschilismo la propria cifra".
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"Come ha detto Sangiuliano (ospite anche lui di L'aria che tira, ndr), il Quirinale è una istituzione di garanzia e anche io credo che chi sale al Colle debba mettere da parte le tessere di partito, se le ha o le ha mai avute. Deve garantire tutti, rappresentare tutti e mi auguro che su questo ci sia una ampia convergenza in Parlamento, perché anche chi dovesse vincere le elezioni politiche ha la responsabilità di individuare le migliori figure per quel ruolo".
"Moretti - le domanda a questo punto Parenzo -, la riforma elettorale che il centrodestra vuole fare e il voto per il Quirinale sono collegate? Sono due cose che magari per il grande pubblico non c'entrano l'una con l'altra, ma in realtà hanno molto in comune, io le terrei insieme".
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"Meloni vuole fare la riforma elettorale perché oggi ha paura di perdere - annuisce Moretti, con discreta dose di fantasia dal momento che la riforma andrebbe solo nella direzione di evitare la palude, favorendo addirittura la potenziale vittoria delle opposizioni - e con questa legge vuole garantirsi una maggioranza solida che non avrebbe con quella attuale. Mi auguro perlomeno che introduca il sistema delle preferenze, per riconnettere l'elettorato a una classe politica che sembra sempre più distante. Ma dentro il centrodestra c'è uno scontro fortissimo, Lega e Forza Italia non le vogliono"
Alessandra Moretti a L'aria che tira, guarda qui il video di La7