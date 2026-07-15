Sigfrido Ranucci, sesso e stagiste? "Solo fango". Smentisce se stesso e FdI lo affonda

"Sigfrido Ranucci respinge le accuse nate dopo alcuni passaggi della sua autobiografia. Il conduttore di Report sostiene di non aver mai avuto rapporti con stagiste e parla di 'fango quotidiano'". Il conduttore di Report interviene per smentire tutte le voci sulla sua vita privata. Peccato che fossero state raccontate da lui nella sua autobiografia. "Se il libro è inventato, lo dica", la replica di Fratelli d'Italia. Eppure il giornalista non molla e respinge ogni accusa. "Contrariamente a quanto scritto da alcuni giornali e piattaforme social che non hanno saputo distinguere parti reali da quelle romanzate del libro, non ho mai avuto rapporti con stagiste", ha scritto su Facebook in un botta e risposta a distanza con Elisabetta Gardini.

Lei però gli ha fatto notare che definire semplicemente ‘romanzati’ i passaggi dell’autobiografia e’ una linea difensiva che convince poco” poichè “il conduttore di Report vi descrive, con estrema minuzia di dettagli, relazioni sentimentali e sessuali vissute prima con una stagista della redazione e poi con una fonte del programma". Ranucci non indietreggia di un millimetro: "Appare singolare, ma non casuale, che su oltre 350 pagine del libro ‘La Scelta‘, edito da Bompiani, dove ci sono agguati dei politici ai miei danni e ai danni della libertà di stampa, abbiano selezionato e male solo le pagine di gossip". Secondo il giornalista sono "falsi anche gli incontri con presunti agenti del servizio segreto Aise. Le interlocuzioni sono avvenute sempre attraverso vie istituzionali come si deve a una trasmissione del servizio pubblico”. Su Lavitola invece spiega che "falso anche che Walter Lavitola abbia avuto un ruolo sulla puntata sulla massoneria realizzata da Luca Chianca. Inoltre nessun ruolo ha avuto Maria Rosaria Boccia nell’inchiesta sulla Maestra Venezi, realizzata in autonomia da Luca Bertazzoni e Giulia Presutti”.