Ranucci, l'ultimo mistero porta al Vaticano: spifferi dalle sacre stanze

Una spy story tutta all'italiana. Il teatro è il Cefalù, il ristorante di pesce di proprietà dell'ex editore dell'Avanti!. Il cast è stellare. E al tempo stesso misterioso: il padrone di casa Valter Lavitola, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, monsignor Gianni Fusco e una presenza femminile rimasta a lungo sullo sfondo. Una donna dai capelli biondi seduta accanto al giornalista Rai, che non viene mai citata e nominata da nessuno.

Di chi si tratta? Stando a quanto ha ricostruito il Tempo, potrebbe trattarsi di una persona con un passato vicino al mondo sindacale. Per sei anni sarebbe stata la segretaria particolare del responsabile della FIM-CISL, la federazione dei metalmeccanici del sindacato di via Po. Tutto assume connotati ancora più strani se si pensa che proprio in quegli anni Report abbia dedicato alcune puntate alla Cisl, prima durante la segreteria generale di Anna Maria Furlan (oggi senatrice di IV) e poi, dal 2021, con Luigi Sbarra (attuale sottosegretario al Sud). "Gli Insindacabili", il titolo delle inchieste raccolte che si erano occupate di affrontare diversi aspetti della vita del sindacato bianco, compresa la vicenda dell’aspettativa retribuita concessa dall’Anas al segretario calabrese.