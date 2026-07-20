Il vento tradisce l’allarmista Piccolotti

«Anche chiudendo gli occhi il caldo si sente lo stesso». Dice rimanendo seria Elisabetta Piccolotti, brava e brillante deputata di Avs. Che non lo sai che uno dei rimedi per combattere il caldo è abbassare le palpebre? E non starsene appollaiati dentro la Tesla climatizzata acquistata assieme al marito Nicola Fratoianni che di Avs è leader? Probabilmente perché la Tesla è stata venduta (come da loro promesso) qualche secondo dopo che Elon Musk è diventato fascista perché aveva appoggiato Trump alle elezioni presidenziali.



Ma se qualcuno di voi li avesse visti ancora a bordo della Tesla, la stessa potrebbe essere stata riacquistata sempre un secondo dopo che Musk con Trump ci ha litigato. Sì però poi sembra essere di nuovo tornato a fare pace col Tycoon. Quindi la Tesla va rivenduta un’altra volta. Che fatica. Quasi come svegliarsi alle 6 di mattina per andare in Parlamento alle 8. Tuonava Betta alla Camera indignata contro la maggioranza che l’aveva costretta alla levataccia. Avrebbe voluto tenere gli occhi chiusi ancora per un po’. Forse anche per sfuggire al caldo. E qui si torna all’esilarante clip di cui parlavamo. Betta sta in campagna non solo nel video ma anche elettorale e rincara la dose: «Tutti stiamo parlando da settimane del cambiamento climatico». Sì, Betta, ce ne siamo accorti. Ci state frantumando i testicoli da settimane con il fatto che fa caldo come se fossimo a luglio. Un po’ come le vecchie zie di una volta quando eravamo bambini.



Con la differenza che loro non immaginavano tasse o piani climatici assortiti. Ci facevano delle gustose polpette e noi ce le ingozzavamo. «C’è solo una persona che si è dimenticata di dire solo una parola: è Giorgia Meloni» prosegue la Piccolotti. E quindi Betta nazionale affonda il colpo del del ko: «E noi la vogliamo cacciare». Daje Betta così si fa. Solo una cosa, però. Ti metti a girare il video dicendo che fa caldo quando il vento smuove la tua chioma e la vegetazione circostante?