Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

La reazione di Milena Gabanelli: rumors, un altro colpo durissimo per Ranucci

di
Libero logo
venerdì 24 luglio 2026
La reazione di Milena Gabanelli: rumors, un altro colpo durissimo per Ranucci

1' di lettura

Fa rumore il silenzio di Milena Gabanelli. Non una parola dall'ex conduttrice di Report a proposito del suo successore Sigfrido Ranucci e dell'inchiesta relativa all'attentato ai suoi danni. In molti, in Rai e non solo, si starebbero chiedendo come mai non abbia ancora detto nulla della vicenda Lavitola, il faccendiere indagato come unico mandante del tentato assalto contro il giornalista. La domanda sorge spontanea, dal momento che Gabanelli rimane il simbolo della trasmissione di Rai 3.

Stando a fonti a lei vicine, come riporta il Messaggero, la giornalista sarebbe amareggiata, se non proprio delusa, con non pochi dubbi e preoccupazioni per il danno reputazionale che sta subendo Report a causa di tutta questa storia. Ma il "problema" non sarebbe rappresentato solo da Valter Lavitola. Non aiuterebbe, per esempio, nemmeno il coinvolgimento nella vicenda di personaggi come l'imprenditrice pompeiana Maria Rosaria Boccia e la famosa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo.

Sigfrido Ranucci, "Colosimo": tentativo di depistaggio davanti ai pm?

Il giorno dopo l'attentato nei pressi della sua abitazione a Pomezia - avvenuto il 16 ottobre 2025 - Sigfrido Ranucc...

"Sì! Un uomo meraviglioso, gentile, delicato! Con un garbo che rare volte ho visto nei suoi colleghi", ha detto di Ranucci la Boccia. E ancora: "Posso dire che ci sentiamo sempre e che gli sono accanto. Soprattutto ora che la politica lo attacca". Mentre sul faccendiere: "Io non sapevo neppure chi fosse Lavitola, prima di questa storia".

Ranucci, occhio alla Boccia: "È un grande uomo, perfetto, nel mio cuore"

"Sigfrido è nel mio cerchio magico. È nel mio cuore, e come tutte le persone 'del cerchio' an...
tag
sigfrido ranucci
report
milena gabanelli

Ombre nere Sigfrido Ranucci, "Colosimo": tentativo di depistaggio davanti ai pm?

Parole d'amore Ranucci, occhio alla Boccia: "È un grande uomo, perfetto, nel mio cuore"

Nel mirino Report, voci sulla sospensione di Ranucci: insorge il M5s

ti potrebbero interessare

Fakir, Mik Cosentino disintegra Lepore: "Per gli italiani nessuno scende in piazza"

Fakir, Mik Cosentino disintegra Lepore: "Per gli italiani nessuno scende in piazza"

Redazione
Gemitaiz insulta gli agenti presenti al concerto: "Quelle mer*** della polizia"

Gemitaiz insulta gli agenti presenti al concerto: "Quelle mer*** della polizia"

Redazione
Buttafuoco spara sull'Ue ma sbaglia bersaglio

Buttafuoco spara sull'Ue ma sbaglia bersaglio

Corrado Ocone
In Onda, Gianrico Carofiglio oltre il limite su Vannacci: "Qual è la sua strategia"

In Onda, Gianrico Carofiglio oltre il limite su Vannacci: "Qual è la sua strategia"

Redazione