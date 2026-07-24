La reazione di Milena Gabanelli: rumors, un altro colpo durissimo per Ranucci

Fa rumore il silenzio di Milena Gabanelli. Non una parola dall'ex conduttrice di Report a proposito del suo successore Sigfrido Ranucci e dell'inchiesta relativa all'attentato ai suoi danni. In molti, in Rai e non solo, si starebbero chiedendo come mai non abbia ancora detto nulla della vicenda Lavitola, il faccendiere indagato come unico mandante del tentato assalto contro il giornalista. La domanda sorge spontanea, dal momento che Gabanelli rimane il simbolo della trasmissione di Rai 3.

Stando a fonti a lei vicine, come riporta il Messaggero, la giornalista sarebbe amareggiata, se non proprio delusa, con non pochi dubbi e preoccupazioni per il danno reputazionale che sta subendo Report a causa di tutta questa storia. Ma il "problema" non sarebbe rappresentato solo da Valter Lavitola. Non aiuterebbe, per esempio, nemmeno il coinvolgimento nella vicenda di personaggi come l'imprenditrice pompeiana Maria Rosaria Boccia e la famosa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo.