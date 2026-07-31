Roberto Saviano condannato tira dritto: "Sono felice, nessun plagio". Ma viene smentito

Peccato, però, che Saviano non la racconti giusta . Come sottolinea il Foglio, si è sempre trattato di plagio . Il tema del contendere, infatti, non era più il plagio in sè. Bensì l'entità del risarcimento che Libra riteneva insufficiente e, invece, la Corte d’appello e ora la Cassazione ritengono giusto. Perciò, mr. Gomorra ha prima copiato. E poi ha affermato il falso sostenendo di non aver commesso alcunché.

“Sono felice che la Corte di Cassazione abbia messo la parola fine alla vicenda Gomorra: non si è mai trattato di plagio ”. Questo è il messaggio postato da Roberto Saviano sui social dopo la sentenza, commentando un’ordinanza della Cassazione di rigetto del ricorso di Libra Editrice contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, nel 2024, ha condannato lo scrittore e la Mondadori a un risarcimento di 10 mila euro .

Sul plagio, infatti, non ci sono dubbi. La Corte d'Appello, ha sottolineato ancora il Foglio, ha parlato di "violazioni accertate” nella sentenza di appello del 2013 che è “sul punto definitiva” per due casi di “riproduzione abusiva” o “plagio camuffato”. Poi ha scritto che il compito della Corte è determinare il danno “per l’utilizzo illecito dei due articoli oggetto di plagio e, in misura minore, per l’omessa citazione della fonte”. Saviano non ha copiato l'intera opera. Ma solo alcune parti. Anche se lui continua a negare tutto. "Nel 2006, scrivendo Gomorra - si legge ancora nel post di Saviano -, riportai alcuni virgolettati dicendo chiaramente che erano tratti da giornali locali, tra cui un brano che esaltava le “doti da playboy” del mandante dell'omicidio di Don Peppe Diana, lo stesso sacerdote che quelle stesse testate avevano più volte infangato. Non volevo attribuirmi quelle parole, ma farle conoscere ai lettori. Per la mancata citazione - ha concluso - sono stato condannato a risarcire".